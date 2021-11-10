https://ria.ru/20211110/konfrontatsiya-1758388119.html

Лавров выразил надежду, что конфронтации с Европой не случится

Лавров выразил надежду, что конфронтации с Европой не случится - РИА Новости, 10.11.2021

Лавров выразил надежду, что конфронтации с Европой не случится

Россия надеется, что старая Европа не позволит втянуть себя в конфронтацию с Москвой и Минском, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:25

2021-11-10T13:25

2021-11-10T13:25

в мире

литва

белоруссия

польша

евросоюз

сергей лавров

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что старая Европа не позволит втянуть себя в конфронтацию с Москвой и Минском, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль (конфронтации), которая весьма и весьма опасна", - сказал Лавров, комментируя заявления польской стороны по миграционному кризису, что ситуация на границе Польши и Белоруссии напоминает 1939 год и что польские силовики на границе являются "первой линией фронта".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html

https://ria.ru/20211109/migranty-1758254706.html

литва

белоруссия

польша

россия

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в мире, литва, белоруссия, польша, евросоюз, сергей лавров, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии