Лавров выразил надежду, что конфронтации с Европой не случится
Лавров: надеемся, что старая Европа не даст себя втянуть в конфронтацию с нами и Минском
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании совместной коллегии МИД России и Белоруссии в Москве
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что старая Европа не позволит втянуть себя в конфронтацию с Москвой и Минском, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль (конфронтации), которая весьма и весьма опасна", - сказал Лавров, комментируя заявления польской стороны по миграционному кризису, что ситуация на границе Польши и Белоруссии напоминает 1939 год и что польские силовики на границе являются "первой линией фронта".
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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