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https://ria.ru/20211110/konfrontatsiya-1758388119.html
Лавров выразил надежду, что конфронтации с Европой не случится
Лавров выразил надежду, что конфронтации с Европой не случится - РИА Новости, 10.11.2021
Лавров выразил надежду, что конфронтации с Европой не случится
Россия надеется, что старая Европа не позволит втянуть себя в конфронтацию с Москвой и Минском, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:25
2021-11-10T13:25
в мире
литва
белоруссия
польша
евросоюз
сергей лавров
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что старая Европа не позволит втянуть себя в конфронтацию с Москвой и Минском, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль (конфронтации), которая весьма и весьма опасна", - сказал Лавров, комментируя заявления польской стороны по миграционному кризису, что ситуация на границе Польши и Белоруссии напоминает 1939 год и что польские силовики на границе являются "первой линией фронта".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html
https://ria.ru/20211109/migranty-1758254706.html
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в мире, литва, белоруссия, польша, евросоюз, сергей лавров, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:25 10.11.2021
 
Лавров выразил надежду, что конфронтации с Европой не случится

Лавров: надеемся, что старая Европа не даст себя втянуть в конфронтацию с нами и Минском

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании совместной коллегии МИД России и Белоруссии в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании совместной коллегии МИД России и Белоруссии в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что старая Европа не позволит втянуть себя в конфронтацию с Москвой и Минском, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль (конфронтации), которая весьма и весьма опасна", - сказал Лавров, комментируя заявления польской стороны по миграционному кризису, что ситуация на границе Польши и Белоруссии напоминает 1939 год и что польские силовики на границе являются "первой линией фронта".
Польские военнослужащие устанавливают забор из колючей проволоки на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
Вчера, 08:00
"Придут российские танки": в Польше готовятся к драматическим переменам
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 16:08
Лукашенко назвал борьбу Польши против мигрантов шантажом
 
В миреЛитваБелоруссияПольшаЕвросоюзСергей ЛавровРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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