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ВТБ Капитал Инвестиции за год удвоили клиентскую базу до 2 млн человек

ВТБ Капитал Инвестиции за год удвоили клиентскую базу до 2 млн человек - РИА Новости, 10.11.2021

ВТБ Капитал Инвестиции за год удвоили клиентскую базу до 2 млн человек

ВТБ Капитал Инвестиции нарастили клиентскую базу до 2 млн человек. С начала года прирост составил 75%, за год показатель увеличился вдвое, сообщает пресс-служба РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:32

2021-11-10T14:32

2021-11-10T14:32

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции нарастили клиентскую базу до 2 млн человек. С начала года прирост составил 75%, за год показатель увеличился вдвое, сообщает пресс-служба банка.В январе-октябре инвестировать с ВТБ Капитал Инвестиции начали еще 900 тысяч человек. Объем средств, вложенных физическими лицами в ценные бумаги через ВТБ, за это время вырос на 38,5%, до 2,5 триллиона рублей. Общий объем капитала под управлением ВТБ Капитал Инвестиции за 10 месяцев увеличился на 23,5%, до 4,2 триллиона рублей. Средства юридических лиц выросли на 6,2%, до 1,7 триллиона рублей.Размер среднего счета в ВТБ Капитал Инвестиции при этом на конец октября – 2,1 миллиона рублей."ВТБ Капитал Инвестиции стремятся быть партнером первого выбора, и мы видим, что люди, которые открывают счета у нас, активно их пополняют, начинают инвестировать и формируют свои портфели, они нацелены на долгосрочную работу на рынке. Мы постоянно развиваем сервисы, которые помогают эффективно инвестировать средства, и внедряем новые решения. Так, в этом году в роботе-советнике, который помогает собрать портфель, мы запустили стратегии в долларах и евро, причем инвестор может подключать робота-советника на разные субсчета и формировать портфели в рублях и в валюте одновременно, соблюдая принципы диверсификации. К тому же мы значительно снизили порог для подключения робота-советника. Теперь услуга доступна при инвестициях от 5000 рублей и 100 долларов", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводит пресс-служба.Также ВТБ Капитал Инвестиции предоставляют различные подборки наиболее интересных в текущем моменте акций и облигаций, которые доступны в приложении ВТБ Мои Инвестиции. Аналитические материалы и инвестиционные идеи предлагаются инвесторам ежедневно, также в Telegram-канале ВТБ Мои Инвестиции и в аудиоподкастах. ВТБ первым для своих клиентов реализовал возможность получения налогового вычета по индивидуальным инвестиционным счетам дистанционно в один клик. Также ВТБ Капитал Инвестиции первыми запустили возможность получения статуса квалифицированного инвестора в мобильном приложении. С сентября в приложении стал доступен чат с сотрудниками поддержки, отмечают в банке.Количество ежедневно использующих ВТБ Мои Инвестиции инвесторов сегодня превышает 400 тысяч человек. Ежедневно в нем совершается более 1 миллиона сделок, обороты по которым - более 100 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20211109/bank-1758252568.html

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