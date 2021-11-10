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Омская область
https://ria.ru/20211110/kapremont-1758405255.html
В Омской области увеличили минимальный тариф на капремонт домов
В Омской области увеличили минимальный тариф на капремонт домов - РИА Новости, 10.11.2021
В Омской области увеличили минимальный тариф на капремонт домов
Правительство Омской области впервые с 2013 года скорректировало минимальный тариф на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – он вырос на 70%,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:49
2021-11-10T14:49
омская область
общество
алтайский край
новосибирская область
омская область
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ОМСК, 10 ноя – РИА Новости. Правительство Омской области впервые с 2013 года скорректировало минимальный тариф на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – он вырос на 70%, до 11,43 рубля за квадратный метр жилья, сообщает Минэнерго региона.Вопрос об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме был одним из основных на состоявшемся в среду заседании правительства Омской области. Минимальный размер взноса в Омской области (6,7 рубля за квадратный метр общей площади помещения в месяц), утвержденный в 2013 году, ни разу не повышался."Сегодня размер взноса экономически не обоснован, причина тому – ежегодный рост уровня инфляции, приводящий к увеличению стоимости строительных материалов и капитального ремонта в итоге. Рост цен на материалы, необходимые для проведения капремонта в многоквартирных домах, стал заметен еще в 2020 году. В начале 2021 года произошло значительное повышение их стоимости", - сообщили в министерстве.Исполняющий обязанности директора Фонда капремонта домов Омской области Рустем Протасов отметил, что сложившая ситуация, когда стоимость работ растет, а денег на их выполнение в общем "котле" больше не становится, приводит к снижению объемов выполненных работ. Так, при существующем уровне собираемости взносов (чуть более 1 миллиарда рублей в год) за год можно отремонтировать около 300 домов, тогда как план на 2022 год в почти два раза больше.Министерство энергетики и ЖКК Омской области предложило скорректировать тариф. В итоге он составляет 11,43 рубля за метр жилья. Рост - 70%. Как отметил министр энергетики Антон Гаак, это минимально допустимая цифра по доходам населения, высчитанная по методике и необходимая для выполнения всех видов работ с учетом фактически отремонтированных домов. Тариф определен на ближайшие три года."Если оставить тарифы по прежним расценкам, в бюджете программы может образоваться большой дефицит. В то время как в Омской области тариф ни разу не повышался с 2013 года, в соседних регионах рост регулярный. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт наблюдается в Новосибирской области, Алтайской крае, Красноярском крае", - сообщили в Минэнерго региона. Также в ведомстве отметили, что будут увеличены и льготы для граждан, которым исполнилось 70 лет, а поднятие взноса позволит полностью выполнить план по капремонту.
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общество, алтайский край, новосибирская область, омская область
14:49 10.11.2021
 
В Омской области увеличили минимальный тариф на капремонт домов

В Омской области минимальный тариф на капремонт домов увеличили на 70% — до 11,43 рубля

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 10 ноя – РИА Новости. Правительство Омской области впервые с 2013 года скорректировало минимальный тариф на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – он вырос на 70%, до 11,43 рубля за квадратный метр жилья, сообщает Минэнерго региона.
Вопрос об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме был одним из основных на состоявшемся в среду заседании правительства Омской области. Минимальный размер взноса в Омской области (6,7 рубля за квадратный метр общей площади помещения в месяц), утвержденный в 2013 году, ни разу не повышался.
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"Сегодня размер взноса экономически не обоснован, причина тому – ежегодный рост уровня инфляции, приводящий к увеличению стоимости строительных материалов и капитального ремонта в итоге. Рост цен на материалы, необходимые для проведения капремонта в многоквартирных домах, стал заметен еще в 2020 году. В начале 2021 года произошло значительное повышение их стоимости", - сообщили в министерстве.
Исполняющий обязанности директора Фонда капремонта домов Омской области Рустем Протасов отметил, что сложившая ситуация, когда стоимость работ растет, а денег на их выполнение в общем "котле" больше не становится, приводит к снижению объемов выполненных работ. Так, при существующем уровне собираемости взносов (чуть более 1 миллиарда рублей в год) за год можно отремонтировать около 300 домов, тогда как план на 2022 год в почти два раза больше.
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Министерство энергетики и ЖКК Омской области предложило скорректировать тариф. В итоге он составляет 11,43 рубля за метр жилья. Рост - 70%. Как отметил министр энергетики Антон Гаак, это минимально допустимая цифра по доходам населения, высчитанная по методике и необходимая для выполнения всех видов работ с учетом фактически отремонтированных домов. Тариф определен на ближайшие три года.
"Если оставить тарифы по прежним расценкам, в бюджете программы может образоваться большой дефицит. В то время как в Омской области тариф ни разу не повышался с 2013 года, в соседних регионах рост регулярный. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт наблюдается в Новосибирской области, Алтайской крае, Красноярском крае", - сообщили в Минэнерго региона. Также в ведомстве отметили, что будут увеличены и льготы для граждан, которым исполнилось 70 лет, а поднятие взноса позволит полностью выполнить план по капремонту.
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