https://ria.ru/20211110/kanada-1758340348.html

Посол сообщил о намерении России сотрудничать с Канадой по ситуации в Сирии

Посол сообщил о намерении России сотрудничать с Канадой по ситуации в Сирии - РИА Новости, 10.11.2021

Посол сообщил о намерении России сотрудничать с Канадой по ситуации в Сирии

Москва готова к предметному диалогу с Оттавой по ситуации в Сирии, если Канада заинтересована в этом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:50

2021-11-10T09:50

2021-11-10T09:50

в мире

сирия

оттава

москва

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ОТТАВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва готова к предметному диалогу с Оттавой по ситуации в Сирии, если Канада заинтересована в этом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов."Готовы к предметному диалогу с Канадой по сирийской проблематике в случае встречной заинтересованности", - сказал высокопоставленный дипломат.По его словам, любое обсуждение этого вопроса должно отталкиваться от "фактов "на земле".Посол подчеркнул, что позиция Оттавы в отношении сирийского вопроса известна Москве и "по каким-то аспектам она совпадает с российской".Между тем, подчеркнул он, поскольку гуманитарная ситуация в САР остается крайне сложной, "обставлять помощь сирийцам в восстановлении их страны какими-то политическими условиями и требованиями вряд ли правильно". "Хотелось бы, чтобы коллективный Запад придал своей сирийской политике больше реалистичности", - сказал российский посол.

https://ria.ru/20211110/oberlender-1758338977.html

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в мире, сирия, оттава, москва