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Посол сообщил о намерении России сотрудничать с Канадой по ситуации в Сирии
Посол сообщил о намерении России сотрудничать с Канадой по ситуации в Сирии - РИА Новости, 10.11.2021
Посол сообщил о намерении России сотрудничать с Канадой по ситуации в Сирии
Москва готова к предметному диалогу с Оттавой по ситуации в Сирии, если Канада заинтересована в этом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:50
2021-11-10T09:50
в мире
сирия
оттава
москва
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ОТТАВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва готова к предметному диалогу с Оттавой по ситуации в Сирии, если Канада заинтересована в этом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов."Готовы к предметному диалогу с Канадой по сирийской проблематике в случае встречной заинтересованности", - сказал высокопоставленный дипломат.По его словам, любое обсуждение этого вопроса должно отталкиваться от "фактов "на земле".Посол подчеркнул, что позиция Оттавы в отношении сирийского вопроса известна Москве и "по каким-то аспектам она совпадает с российской".Между тем, подчеркнул он, поскольку гуманитарная ситуация в САР остается крайне сложной, "обставлять помощь сирийцам в восстановлении их страны какими-то политическими условиями и требованиями вряд ли правильно". "Хотелось бы, чтобы коллективный Запад придал своей сирийской политике больше реалистичности", - сказал российский посол.
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в мире, сирия, оттава, москва
09:50 10.11.2021
 
Посол сообщил о намерении России сотрудничать с Канадой по ситуации в Сирии

Посол: Москва готова к предметному диалогу с Оттавой по ситуации в Сирии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ. 30 марта 2018
Флаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ. 30 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ОТТАВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва готова к предметному диалогу с Оттавой по ситуации в Сирии, если Канада заинтересована в этом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.
"Готовы к предметному диалогу с Канадой по сирийской проблематике в случае встречной заинтересованности", - сказал высокопоставленный дипломат.
По его словам, любое обсуждение этого вопроса должно отталкиваться от "фактов "на земле".
Посол подчеркнул, что позиция Оттавы в отношении сирийского вопроса известна Москве и "по каким-то аспектам она совпадает с российской".
Между тем, подчеркнул он, поскольку гуманитарная ситуация в САР остается крайне сложной, "обставлять помощь сирийцам в восстановлении их страны какими-то политическими условиями и требованиями вряд ли правильно". "Хотелось бы, чтобы коллективный Запад придал своей сирийской политике больше реалистичности", - сказал российский посол.
Канада - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
09:38
Посол рассказал о работе с Канадой по делу умершего нациста Оберлендера
 
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