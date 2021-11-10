Посол оценил уровень российско-канадских отношений
Посол Степанов: контакты между Россией и Канадой проходят недостаточно часто
ОТТАВА, 10 ноя - РИА Новости. Контакты между РФ и Канадой на высшем уровне проходят недостаточно часто, сказал в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.
"С 2014 года российско-канадские контакты по многим направлениям находятся в замороженном состоянии не по нашей вине.... Контакты на высшем и высоком уровнях проходят не часто", - сказал посол РИА Новости.
По его словам, "в одностороннем порядке Оттава свернула большинство форматов взаимодействия". В том числе, по его замечанию, "приостановлено сотрудничество в рамках Межправительственной экономической комиссии, прерван диалог по военной линии, прекращены парламентские обмены".
Между тем, признал он руководители двух стран "периодически общаются "на полях" различных международных мероприятий".
"Во многом по причине пандемии и общего характера отношений возникла пауза в обмене делегациями. Но мы всегда готовы принять канадских гостей в России", - сказал дипломат, подчеркнув, что между двумя странами сохраняются "культурно-гуманитарные связи, контакты в области образования и науки", спорта, а также межрегиональные связи. "Одна из потенциальных сфер сотрудничества – рекреационные кластеры и национальные парки", - сообщил посол.
"Еще один аспект регионального диалога – контакты коренных народов Севера. Здесь работа идет по обмену опытом органов исполнительной власти двух стран и совместной выработке новых подходов к решению сходных этно-социальных проблем северных территорий России и Канады", - рассказал дипломат.