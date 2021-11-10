https://ria.ru/20211110/kanada-1758339681.html

Посол оценил уровень российско-канадских отношений

Посол оценил уровень российско-канадских отношений - РИА Новости, 10.11.2021

Посол оценил уровень российско-канадских отношений

Контакты между РФ и Канадой на высшем уровне проходят недостаточно часто, сказал в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:45

2021-11-10T09:45

2021-11-10T09:45

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ОТТАВА, 10 ноя - РИА Новости. Контакты между РФ и Канадой на высшем уровне проходят недостаточно часто, сказал в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов."С 2014 года российско-канадские контакты по многим направлениям находятся в замороженном состоянии не по нашей вине.... Контакты на высшем и высоком уровнях проходят не часто", - сказал посол РИА Новости.По его словам, "в одностороннем порядке Оттава свернула большинство форматов взаимодействия". В том числе, по его замечанию, "приостановлено сотрудничество в рамках Межправительственной экономической комиссии, прерван диалог по военной линии, прекращены парламентские обмены".Между тем, признал он руководители двух стран "периодически общаются "на полях" различных международных мероприятий"."Во многом по причине пандемии и общего характера отношений возникла пауза в обмене делегациями. Но мы всегда готовы принять канадских гостей в России", - сказал дипломат, подчеркнув, что между двумя странами сохраняются "культурно-гуманитарные связи, контакты в области образования и науки", спорта, а также межрегиональные связи. "Одна из потенциальных сфер сотрудничества – рекреационные кластеры и национальные парки", - сообщил посол."Еще один аспект регионального диалога – контакты коренных народов Севера. Здесь работа идет по обмену опытом органов исполнительной власти двух стран и совместной выработке новых подходов к решению сходных этно-социальных проблем северных территорий России и Канады", - рассказал дипломат.

https://ria.ru/20211110/mid-1758337105.html

https://ria.ru/20211110/kiberataki-1758336544.html

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в мире, канада, оттава, россия