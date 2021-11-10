https://ria.ru/20211110/italiya-1758398078.html

В Италии появились объявления о продаже домов за один евро

В Италии появились объявления о продаже домов за один евро - РИА Новости, 10.11.2021

В Италии появились объявления о продаже домов за один евро

В Италии за последние пару лет появляется все больше объявлений о продаже домов за один евро, но эксперты предупреждают, что такая сделка может обернуться... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:19

2021-11-10T19:19

2021-11-10T19:19

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Италии за последние пару лет появляется все больше объявлений о продаже домов за один евро, но эксперты предупреждают, что такая сделка может обернуться крупными долгами, сообщает The Sun.Иностранные граждане, привлеченные ценой, часто не в курсе, что, купив жилье за символическую плату, они обязаны в сжатые сроки сделать там ремонт и выполнить другие условия, перечисленные в хитро составленном договоре. Во-первых, по словам риэлтора, реставрация таких зданий может обойтись в круглую сумму — от 20 тысяч евро. Также покупателей просят внести залог в размере пяти тысяч евро, который они теряют, если не завершат ремонт в срок.Наконец, издание уточняет, что "в некоторых городах дома продают только при условии переезда, либо вам нужно будет там работать или открывать свой бизнес".

https://ria.ru/20211110/italiya-1758175143.html

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италия, новости - туризм, туристы, жилье, ремонт, продажа, туризм