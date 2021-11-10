В КПРФ назвали логичными поправки в закон о статусе СМИ-иноагентов
Зампред ЦК КПРФ Афонин назвал поправки в закон о СМИ-иноагентах логичными
Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин . Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал идею о поправках в закон, по которым СМИ признаются иноагентами только по решению суда, логичной, добавив, что это придаст делам легитимность.
Ранее фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме подготовила поправки в законодательство о судебном порядке признания средств массовой информации иностранными агентами и необходимости вынесения предупреждения при первом нарушении. Копия законопроекта есть в распоряжении РИА Новости.
"То, что окончательное решение будет приниматься судом после рассмотрения реальных претензий, а не просто регулирующим органом, наверное, логика в этом есть. Это придает этому решению большую легитимность, и самое главное, в большей степени оберегает от – условно говоря – какого-то субъективизма при рассмотрении", - сказал РИА Новости Афонин.
Он отметил, что фракция рассмотрит законопроект после его поступления.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.