https://ria.ru/20211110/inoagenty-1758402933.html

В КПРФ назвали логичными поправки в закон о статусе СМИ-иноагентов

В КПРФ назвали логичными поправки в закон о статусе СМИ-иноагентов - РИА Новости, 10.11.2021

В КПРФ назвали логичными поправки в закон о статусе СМИ-иноагентов

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал идею о поправках в закон, по которым СМИ признаются иноагентами только по решению суда, логичной, добавив, что это... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:37

2021-11-10T14:37

2021-11-10T14:37

юрий афонин

кпрф

принятие закона о сми-иноагентах

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал идею о поправках в закон, по которым СМИ признаются иноагентами только по решению суда, логичной, добавив, что это придаст делам легитимность.Ранее фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме подготовила поправки в законодательство о судебном порядке признания средств массовой информации иностранными агентами и необходимости вынесения предупреждения при первом нарушении. Копия законопроекта есть в распоряжении РИА Новости."То, что окончательное решение будет приниматься судом после рассмотрения реальных претензий, а не просто регулирующим органом, наверное, логика в этом есть. Это придает этому решению большую легитимность, и самое главное, в большей степени оберегает от – условно говоря – какого-то субъективизма при рассмотрении", - сказал РИА Новости Афонин.Он отметил, что фракция рассмотрит законопроект после его поступления.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.

https://ria.ru/20211110/inoagenty-1758391181.html

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юрий афонин, кпрф, принятие закона о сми-иноагентах, россия