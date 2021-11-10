https://ria.ru/20211110/gosuslugi-1758478834.html

В Госдуму внесли проект о постановке на налоговый учет через госуслуги

В Госдуму внесли проект о постановке на налоговый учет через госуслуги - РИА Новости, 10.11.2021

В Госдуму внесли проект о постановке на налоговый учет через госуслуги

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о подаче гражданами заявления о постановке на налоговый учет и получении уведомления о присвоении ИНН через... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T21:55

2021-11-10T21:55

2021-11-10T21:55

общество

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михаил мишустин

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о подаче гражданами заявления о постановке на налоговый учет и получении уведомления о присвоении ИНН через единый портал госуслуг, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предусматривает направление физическим лицом заявления о постановке на учет в налоговом органе, а также направления налоговым органом такому физлицу свидетельства о постановке на налоговый учет в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг ("Госуслуг").Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса.Это решение будет очень удобным не только для россиян, но и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию, ведь ещё до приезда они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе – о постановке на учёт в налоговых органах, пояснял 3 ноября на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.Расширение списка услуг, которые можно получить в электронной форме, значительно облегчает и ускоряет получение нужных документов и справок, а также избавляет людей от необходимости посещения целого ряда учреждений и ведомств, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки, также отмечал премьер-министр.

https://realty.ria.ru/20211030/nalog-1756963580.html

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общество, госдума рф, михаил мишустин, россия