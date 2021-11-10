https://ria.ru/20211110/gintsburg-1758372606.html
Путин поздравил Гинцбурга с юбилеем
Путин поздравил Гинцбурга с юбилеем - РИА Новости, 10.11.2021
Путин поздравил Гинцбурга с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга с юбилеем, отметил его личный вклад в создание первой в мире вакцины от... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:23
2021-11-10T12:23
2021-11-10T12:23
общество
владимир путин
александр гинцбург
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга с юбилеем, отметил его личный вклад в создание первой в мире вакцины от коронавируса, которая доказала свою эффективность, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся учёным, достойным продолжателем великих подвижнических традиций отечественной школы микробиологии и эпидемиологии. Вы много и увлечённо трудитесь, объединяете коллектив знаменитого Центра Гамалеи вокруг важных, востребованных задач, заряжаете коллег своей поистине неиссякаемой энергией", - говорится в телеграмме.Российские лидер отметил, что результаты фундаментальных исследований и инновационных разработок юбиляра имеют большое научное и практическое значение."И, конечно, самого глубокого признания заслуживает Ваш уникальный личный вклад в создание первой в мире зарегистрированной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, которая за прошедшее время убедительно доказала свою эффективность", - подчеркнул президент.Путин пожелал Гинцбургу успехов, здоровья, благополучия.
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общество, владимир путин, александр гинцбург, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
Путин поздравил Гинцбурга с юбилеем
Путин в поздравлении Гинцбургу отметил его вклад в создание первой в мире вакцины от COVID
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга с юбилеем, отметил его личный вклад в создание первой в мире вакцины от коронавируса, которая доказала свою эффективность, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся учёным, достойным продолжателем великих подвижнических традиций отечественной школы микробиологии и эпидемиологии. Вы много и увлечённо трудитесь, объединяете коллектив знаменитого Центра Гамалеи вокруг важных, востребованных задач, заряжаете коллег своей поистине неиссякаемой энергией", - говорится в телеграмме.
Российские лидер отметил, что результаты фундаментальных исследований и инновационных разработок юбиляра имеют большое научное и практическое значение.
"И, конечно, самого глубокого признания заслуживает Ваш уникальный личный вклад в создание первой в мире зарегистрированной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, которая за прошедшее время убедительно доказала свою эффективность", - подчеркнул президент.
Путин пожелал Гинцбургу успехов, здоровья, благополучия.