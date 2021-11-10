https://ria.ru/20211110/evraziyskiy-ekonomicheskiy-kongress-1758413275.html

VIII Евразийский экономический конгресс

VIII Евразийский экономический конгресс - РИА Новости, 10.11.2021

VIII Евразийский экономический конгресс

22 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VIII Евразийский экономический конгресс: перспективы сотрудничества.

2021-11-10T15:20

2021-11-10T15:20

2021-11-10T15:20

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Участники:- министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей ЧЕРЕМИН;- исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир ШИПКОВ;- председатель правления банка "Интеза", президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио ФАЛЛИКО;- генеральный директор Федерального союза содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA) Михаэль ШУМАН.Главные темы Евразийского экономического конгресса в 2021 году — переход от антикризисных мер к устойчивому развитию в условиях пандемии и анализ национальных стратегий выхода из корона-кризиса. Отдельные секции будут посвящены развитию цифровых технологий и перспективам общего рынка лекарственных препаратов ЕАЭС, а также международному экономическому сотрудничеству.Организаторы мероприятия: ООО "Коммуникационная группа ЕКЦ" при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.Регистрация на сайте после согласования заявки организаторами.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы