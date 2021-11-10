VIII Евразийский экономический конгресс
22 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VIII Евразийский экономический конгресс: перспективы сотрудничества.
Участники:
- министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей ЧЕРЕМИН;
- исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир ШИПКОВ;
- председатель правления банка "Интеза", президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио ФАЛЛИКО;
- генеральный директор Федерального союза содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA) Михаэль ШУМАН.
Главные темы Евразийского экономического конгресса в 2021 году — переход от антикризисных мер к устойчивому развитию в условиях пандемии и анализ национальных стратегий выхода из корона-кризиса. Отдельные секции будут посвящены развитию цифровых технологий и перспективам общего рынка лекарственных препаратов ЕАЭС, а также международному экономическому сотрудничеству.
Организаторы мероприятия: ООО "Коммуникационная группа ЕКЦ" при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
Регистрация на сайте после согласования заявки организаторами.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей ЧЕРЕМИН;
- исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир ШИПКОВ;
- председатель правления банка "Интеза", президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио ФАЛЛИКО;
- генеральный директор Федерального союза содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA) Михаэль ШУМАН.
Главные темы Евразийского экономического конгресса в 2021 году — переход от антикризисных мер к устойчивому развитию в условиях пандемии и анализ национальных стратегий выхода из корона-кризиса. Отдельные секции будут посвящены развитию цифровых технологий и перспективам общего рынка лекарственных препаратов ЕАЭС, а также международному экономическому сотрудничеству.
Организаторы мероприятия: ООО "Коммуникационная группа ЕКЦ" при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
Регистрация на сайте после согласования заявки организаторами.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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