https://ria.ru/20211110/era-1758327642.html

Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"

Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры" - РИА Новости, 10.11.2021

Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"

Говорить о закате нефтяной эры пока что рано даже с учетом тренда на декарбонизацию, России надо продолжать монетизировать запасы, сообщил министр энергетики РФ РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T03:02

2021-11-10T03:02

2021-11-10T03:21

экономика

александр новак

николай шульгинов

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Говорить о закате нефтяной эры пока что рано даже с учетом тренда на декарбонизацию, России надо продолжать монетизировать запасы, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Глава Минэнерго также считает целесообразным в условиях зелtного тренда не наращивать добычу традиционных источников энергии, а стабилизировать ее.Многие страны стали задумываться об отказе от ископаемого топлива на фоне мировой климатической повестки, тренда на декарбонизацию. Россия также смотрит в эту сторону, но пока не будет полностью отказываться от традиционных источников энергии.Россия год от года наращивает добычу нефти. По итогам 2020 года было добыто 512,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата. В 2021 году по прогнозу, который озвучил вице-премьер РФ Александр Новак, добыча вырастет до 522 миллионов тонн. А в 2023-2024 годах, по словам Шульгинова, показатель будет около 560 миллионов тонн. Некоторое снижение добычи предусмотрено к 2035 году лишь в одном из сценариев генеральной схемы развития нефтяной отрасли.

https://ria.ru/20211110/neft-1758326087.html

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экономика, александр новак, николай шульгинов, цены на нефть, россия