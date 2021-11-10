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Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры" - РИА Новости, 10.11.2021
Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
Говорить о закате нефтяной эры пока что рано даже с учетом тренда на декарбонизацию, России надо продолжать монетизировать запасы, сообщил министр энергетики РФ РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T03:02
2021-11-10T03:21
экономика
александр новак
николай шульгинов
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Говорить о закате нефтяной эры пока что рано даже с учетом тренда на декарбонизацию, России надо продолжать монетизировать запасы, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Глава Минэнерго также считает целесообразным в условиях зелtного тренда не наращивать добычу традиционных источников энергии, а стабилизировать ее.Многие страны стали задумываться об отказе от ископаемого топлива на фоне мировой климатической повестки, тренда на декарбонизацию. Россия также смотрит в эту сторону, но пока не будет полностью отказываться от традиционных источников энергии.Россия год от года наращивает добычу нефти. По итогам 2020 года было добыто 512,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата. В 2021 году по прогнозу, который озвучил вице-премьер РФ Александр Новак, добыча вырастет до 522 миллионов тонн. А в 2023-2024 годах, по словам Шульгинова, показатель будет около 560 миллионов тонн. Некоторое снижение добычи предусмотрено к 2035 году лишь в одном из сценариев генеральной схемы развития нефтяной отрасли.
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экономика, александр новак, николай шульгинов, цены на нефть, россия
03:02 10.11.2021 (обновлено: 03:21 10.11.2021)
 
Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"

Министр энергетики Шульгинов: России нужно продолжать монетизировать свои запасы нефти

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Николай Шульгинов
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Говорить о закате нефтяной эры пока что рано даже с учетом тренда на декарбонизацию, России надо продолжать монетизировать запасы, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Сегодня 2021 год, на мой взгляд, пока рано говорить о закате нефтяной эры. Надо монетизировать запасы", - сказал министр в интервью газете "Коммерсант". Шульгинов при этом отметил, что такого подхода придерживается не только Россия, но и ее зарубежные партнеры.

Глава Минэнерго также считает целесообразным в условиях зелtного тренда не наращивать добычу традиционных источников энергии, а стабилизировать ее.
Многие страны стали задумываться об отказе от ископаемого топлива на фоне мировой климатической повестки, тренда на декарбонизацию. Россия также смотрит в эту сторону, но пока не будет полностью отказываться от традиционных источников энергии.
Россия год от года наращивает добычу нефти. По итогам 2020 года было добыто 512,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата. В 2021 году по прогнозу, который озвучил вице-премьер РФ Александр Новак, добыча вырастет до 522 миллионов тонн. А в 2023-2024 годах, по словам Шульгинова, показатель будет около 560 миллионов тонн. Некоторое снижение добычи предусмотрено к 2035 году лишь в одном из сценариев генеральной схемы развития нефтяной отрасли.
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ЭкономикаАлександр НовакНиколай ШульгиновЦены на нефтьРоссия
 
 
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