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Ростовская область
https://ria.ru/20211110/dzhaz-1758458574.html
В Ростове-на-Дону пройдет международный джазовый конкурс
В Ростове-на-Дону пройдет международный джазовый конкурс - РИА Новости, 10.11.2021
В Ростове-на-Дону пройдет международный джазовый конкурс
Шестнадцатый международный конкурс молодых исполнителей "Мир джаза" пройдет в Ростове-на-Дону 20-22 ноября, сообщает администрация города. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:50
2021-11-10T18:50
ростовская область
общество
джаз
ростов-на-дону
ростовская область
игорь бутман
музыка
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя – РИА Новости. Шестнадцатый международный конкурс молодых исполнителей "Мир джаза" пройдет в Ростове-на-Дону 20-22 ноября, сообщает администрация города."Торжественное открытие конкурса запланировано в концертном зале Ростовского колледжа искусств 20 ноября. Гала-концерт с участием звезд джаза и музыкантов нового поколения состоится 22 ноября в Ростовском музыкальном театре", - говорится в сообщении.Предполагается, что более 30 участников из разных городов России, а также Армении и Казахстана выступят в 11 номинациях: саксофон, флейта, кларнет, труба, тромбон, фортепиано, клавишные, гитара, бас-гитара, контрабас и ударные. Судить выступления участников будут ведущие джазовые музыканты из разных стран, а возглавит жюри народный артист России Игорь Бутман.В рамках конкурса также запланированы мастер-классы, творческие встречи, джем-сейшны, на которых молодые музыканты наиболее полно раскроют свои таланты, продемонстрируют мастерство спонтанной импровизации, умение взаимодействовать в различных составах ансамблей."Мероприятия такого уровня проводятся в нашем городе не впервой. Своими джазовыми традициями Ростов известен не только в России, но и в мире. Наша школа Кима Назаретова – кузница талантливых музыкантов. А Ростов по праву является столицей джаза", - сказал РИА Новости глава администрации города Алексей Логвиненко.Он отметил, что конкурс "Мир джаза" уже стал одним из самых ожидаемых культурных событий в стране. "Горд, что именно донская столица примет у себя лучших джазовых исполнителей, которые познакомят нас со своим творчеством, вновь объединят любителей джаза и создадут неповторимую атмосферу праздника в Ростове-на-Дону" - сказал он.По данным управления культуры города, Ростов-на-Дону имеет четырехступенчатую систему джазового образования: детскую джазовую школу имени Кима Назаретова (в своем роде она единственная в России), джазовое отделение в колледже искусств, соответствующую кафедру в консерватории и аспирантуру там же.
https://ria.ru/20210820/dzhaz-1746572680.html
https://ria.ru/20211103/music-1757500999.html
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общество, джаз, ростов-на-дону, ростовская область, игорь бутман, музыка, алексей логвиненко, россия, культура
18:50 10.11.2021
 
В Ростове-на-Дону пройдет международный джазовый конкурс

Шестнадцатый международный конкурс "Мир джаза" пройдет в Ростове-на-Дону с 20 по 22 ноября

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузыкант выступает на концерте
Музыкант выступает на концерте - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя – РИА Новости. Шестнадцатый международный конкурс молодых исполнителей "Мир джаза" пройдет в Ростове-на-Дону 20-22 ноября, сообщает администрация города.
"Торжественное открытие конкурса запланировано в концертном зале Ростовского колледжа искусств 20 ноября. Гала-концерт с участием звезд джаза и музыкантов нового поколения состоится 22 ноября в Ростовском музыкальном театре", - говорится в сообщении.
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Предполагается, что более 30 участников из разных городов России, а также Армении и Казахстана выступят в 11 номинациях: саксофон, флейта, кларнет, труба, тромбон, фортепиано, клавишные, гитара, бас-гитара, контрабас и ударные. Судить выступления участников будут ведущие джазовые музыканты из разных стран, а возглавит жюри народный артист России Игорь Бутман.
В рамках конкурса также запланированы мастер-классы, творческие встречи, джем-сейшны, на которых молодые музыканты наиболее полно раскроют свои таланты, продемонстрируют мастерство спонтанной импровизации, умение взаимодействовать в различных составах ансамблей.
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"Мероприятия такого уровня проводятся в нашем городе не впервой. Своими джазовыми традициями Ростов известен не только в России, но и в мире. Наша школа Кима Назаретова – кузница талантливых музыкантов. А Ростов по праву является столицей джаза", - сказал РИА Новости глава администрации города Алексей Логвиненко.
Он отметил, что конкурс "Мир джаза" уже стал одним из самых ожидаемых культурных событий в стране. "Горд, что именно донская столица примет у себя лучших джазовых исполнителей, которые познакомят нас со своим творчеством, вновь объединят любителей джаза и создадут неповторимую атмосферу праздника в Ростове-на-Дону" - сказал он.
По данным управления культуры города, Ростов-на-Дону имеет четырехступенчатую систему джазового образования: детскую джазовую школу имени Кима Назаретова (в своем роде она единственная в России), джазовое отделение в колледже искусств, соответствующую кафедру в консерватории и аспирантуру там же.
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