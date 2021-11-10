https://ria.ru/20211110/dorogi-1758345483.html

Евраев поручил ускорить подготовку к дорожному сезону в Ярославской области

Евраев поручил ускорить подготовку к дорожному сезону в Ярославской области - РИА Новости, 10.11.2021

Евраев поручил ускорить подготовку к дорожному сезону в Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил Ярославлю, Тутаевскому и Ярославскому районам ускориться в подготовке к дорожному сезону 2022 года,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:29

2021-11-10T10:29

2021-11-10T10:29

ярославская область

ярославская область

ярославский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил Ярославлю, Тутаевскому и Ярославскому районам ускориться в подготовке к дорожному сезону 2022 года, сообщает правительство региона.Сообщается, что Михаил Евраев провел совещание, посвященное дорожному строительству. Он поручил подрядчикам завершить ремонт объектов текущего года до 20 ноября, профильным ведомствам – проконтролировать качество, а главам территорий до конца года заключить все контракты на объекты нацпроекта "Безопасные качественные дороги" 2022 года. От этого, по словам Михаила Евраева, зависит своевременность выполнения будущих работ.Глава региона подчеркнул, что Ярославской области на развитие дорожно-транспортной сети выделяются значительные средства. В частности, на ремонт и строительство дорог по нацпроекту в 2021 году направлено 6,2 млрд рублей. По итогам года отремонтируют 67 объектов, это муниципальные и региональные дороги.Также, информирует областное правительство, врио губернатора предложил применять механизм поэтапного обязательного мониторинга выполнения работ. Он подчеркнул, что это позволит контролировать промежуточное исполнение контрактов и своевременно принимать меры к подрядчикам, если они не выполняют свои обязательства, вплоть до расторжения государственных и муниципальных контрактов и включения их в реестр недобросовестных поставщиков.По данным областного правительства, в 2022 году в Ярославской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 76 объектов протяженностью 200 километров. Глава региона обратил особое внимание на важность своевременного заключения контрактов с подрядчиками."В Ярославле в следующем году должно быть отремонтировано 39 объектов, а заключено всего два контракта. Также не заключены контракты в Тутаевском и Ярославском районах. Разработка проектно-сметной документации, экспертизы, выход на торги, заключение контрактов – все этапы должны пройти в этом году, чтобы в следующем не тратить на это время и приступить непосредственно к работам", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба правительства региона.Глава региона привел и позитивные примеры. Так, участки дорог Ростов – Марково и Карачиха – Ширинье, запланированные на будущий год, отремонтируют с опережением графика – до конца 2021 года.

https://ria.ru/20211108/fsb-1758004878.html

https://ria.ru/20211103/kontrol-1757565127.html

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ярославская область, ярославский район, михаил евраев