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Леонардо Ди Каприо сыграет лидера религиозного культа в новом фильме

Леонардо Ди Каприо сыграет лидера религиозного культа в новом фильме - РИА Новости, 10.11.2021

Леонардо Ди Каприо сыграет лидера религиозного культа в новом фильме

Леонардо Ди Каприо сыграет лидера секты "Храм народов" Джима Джонса в новом фильме студии MGM, пишет Deadline. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T05:12

2021-11-10T05:12

2021-11-10T08:53

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо сыграет лидера секты "Храм народов" Джима Джонса в новом фильме студии MGM, пишет Deadline. Актер выступит также одним из продюсеров — вместе с Дженнифер Дэвиссон и Скоттом Розенбергом (автором сценария). Последний известен по работе над фильмом Marvel "Веном" (2018) и комедией "Джуманджи: Зов джунглей" (2019).Другие детали студия пока не раскрывает, в том числе полный актерский состав и дату выхода. Джим Джонс в 1955 году основал в Индианаполисе секту "Храм народов", в которой продвигал так называемый "христианский социализм", а к 1970 открыто отверг традиционное христианство и заявил, что он и есть Бог. Спустя четыре года он переехал в Гайану и построил там общину под названием Джонстаун. Своих последователей Джонс убедил в том, что это место — "социалистический рай, свободный от угнетений американского правительства". В 1978 году, на фоне слухов о нарушениях прав человека, правительство США направило в Гайану делегацию, чтобы проверить общину Джонса. Однако между проповедником и представителями властей произошла перестрелка. После конфликта Джонс организовал массовое самоубийство своих последователей — всего погибло 918 человек, в том числе 304 ребенка. Самого проповедника нашли с простреленной головой.

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