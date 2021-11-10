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Голикова: в России привиты от коронавируса 44,7% лиц старшего возраста

Голикова: в России привиты от коронавируса 44,7% лиц старшего возраста - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова: в России привиты от коронавируса 44,7% лиц старшего возраста

В России привиты от коронавируса 44,7% людей старше 60 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:10

2021-11-10T15:10

2021-11-10T15:26

общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В России привиты от коронавируса 44,7% людей старше 60 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 44,7%. Наиболее высокие показатели в Чеченской республике, республике Тыва, Тюменской, Белгородской областях и республике Мордовия. Наименьший охват к сожалению отмечается в Северной Осетии - Алании, Дагестане, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республике, Владимирской области и Приморском крае", - сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.Вице-премьер поручила дополнительно организовать индивидуальную работу с пожилыми для разъяснения правильности вакцинации от коронавируса."Необходимость наращивания охвата вакцинацией пожилых граждан, как я уже сказала, очевидна. Сегодня в дополнение к ранее данным и вами и председателем правительства поручениям, мною дано поручение по дополнительной организации работы Минздравом, Минтрудом, Роспотребнадзором, регионами, фондом пенсионным, социального страхования, обязательного медицинского страхования, а также страховыми медицинскими организациями по индивидуальной работе с пожилыми гражданами с точки зрения разъяснения правильности приверженность к вакцинации", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус в россии