https://ria.ru/20211110/bank-1758371913.html

ПСБ предоставил Stone Hedge 2,2 млрд рублей на строительств бизнес-центра

ПСБ предоставил Stone Hedge 2,2 млрд рублей на строительств бизнес-центра - РИА Новости, 10.11.2021

ПСБ предоставил Stone Hedge 2,2 млрд рублей на строительств бизнес-центра

ПСБ и московский девелопер Stone Hedge подписали договор в размере 2,2 миллиарда рублей, согласно которому банк предоставил девелоперу кредит на финансирование... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:18

2021-11-10T12:18

2021-11-10T12:18

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ПСБ и московский девелопер Stone Hedge подписали договор в размере 2,2 миллиарда рублей, согласно которому банк предоставил девелоперу кредит на финансирование более 70% 1-го этапа строительства бизнес-центра класса А Stone Савеловская, сообщает пресс-служба банка.Финансирование будет направлено на выкуп земельного участка под строительство бизнес-центра."Мы отмечаем рост кредитного портфеля ПСБ в сегменте арендного бизнеса на 60% по сравнению с прошлым годом - только в 3 квартале 2021 года банк подписал кредитные соглашения на сумму более 8 миллиардов рублей в сфере коммерческой недвижимости.В столице же спрос на офисы высокого класса последний год опережает предложение, поэтому ПСБ видит большой потенциал в проекте, который реализуют наши партнеры - девелопер Stone Hedge, так как он будет способствовать заполнению этой востребованной ниши коммерческой недвижимости", - сообщил вице-президент, заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Алексей Будаев, слова которого приводит пресс-служба.В основу нового бизнес-центра класса А Stone Савеловская легла концепция be CITIZEN, отвечающая запросам современного жителя мегаполиса и способствующая всестороннему развитию бизнеса. Строительство двух 24-этажных башен общей наземной площадью 93 тысячи квадратных метров на участке 2,7 гектара планируется начать в I квартале 2022 года и завершить в 2024 году.

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