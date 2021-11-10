https://ria.ru/20211110/alfa-bank-1758397088.html

В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой - РИА Новости, 10.11.2021

В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой

Пользователи Альфа-банка столкнулись с временным сбоем в его мобильном приложении, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:08

2021-11-10T14:08

2021-11-10T14:08

происшествия

технологии

казань

альфа-банк

санкт-петербург

воронеж

москва

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пользователи Альфа-банка столкнулись с временным сбоем в его мобильном приложении, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, и комментарий самого банка."Из-за технических работ были временные локальные трудности с доступом в приложение Альфа-банка для части клиентов. Интернет-банк работал и работает стабильно, можно воспользоваться им", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Альфа-банка.По состоянию на 13.19 мск на Downdetector было зафиксировано 254 жалобы, затем их число начало снижаться. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа и других городов России.

https://ria.ru/20211110/bilayn-1758349889.html

казань

санкт-петербург

воронеж

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, технологии, казань, альфа-банк, санкт-петербург, воронеж, москва, россия