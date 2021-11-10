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https://ria.ru/20211110/alfa-bank-1758397088.html
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой - РИА Новости, 10.11.2021
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой
Пользователи Альфа-банка столкнулись с временным сбоем в его мобильном приложении, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:08
2021-11-10T14:08
происшествия
технологии
казань
альфа-банк
санкт-петербург
воронеж
москва
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пользователи Альфа-банка столкнулись с временным сбоем в его мобильном приложении, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, и комментарий самого банка."Из-за технических работ были временные локальные трудности с доступом в приложение Альфа-банка для части клиентов. Интернет-банк работал и работает стабильно, можно воспользоваться им", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Альфа-банка.По состоянию на 13.19 мск на Downdetector было зафиксировано 254 жалобы, затем их число начало снижаться. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа и других городов России.
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происшествия, технологии, казань, альфа-банк, санкт-петербург, воронеж, москва, россия
14:08 10.11.2021
 
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой

Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип " Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пользователи Альфа-банка столкнулись с временным сбоем в его мобильном приложении, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, и комментарий самого банка.
"Из-за технических работ были временные локальные трудности с доступом в приложение Альфа-банка для части клиентов. Интернет-банк работал и работает стабильно, можно воспользоваться им", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Альфа-банка.
По состоянию на 13.19 мск на Downdetector было зафиксировано 254 жалобы, затем их число начало снижаться. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа и других городов России.
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ПроисшествияТехнологииКазаньАльфа-банкСанкт-ПетербургВоронежМоскваРоссия
 
 
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