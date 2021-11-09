https://ria.ru/20211109/zabolevaemost-1758245745.html

Мишустин поручил следить за заболеваемостью COVID-19 в Хабаровском крае

Мишустин поручил следить за заболеваемостью COVID-19 в Хабаровском крае - РИА Новости, 09.11.2021

Мишустин поручил следить за заболеваемостью COVID-19 в Хабаровском крае

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил хабаровскому губернатору Михаилу Дегтяреву следить за ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в крае и делать все,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:27

2021-11-09T15:27

2021-11-09T15:27

распространение коронавируса

общество

хабаровский край

михаил мишустин

здоровье - общество

михаил дегтярев

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил хабаровскому губернатору Михаилу Дегтяреву следить за ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в крае и делать все, чтобы прервать цепочку заболеваний.Мишустин проводит во вторник заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Хабаровский губернатор на заседании доложил о ситуации с коронавирусом в крае."Михаил Владимирович, надо, конечно, отслеживать ситуацию и дальше. Делайте, пожалуйста, все необходимое совместно с санитарными врачами, чтобы прервать цепочку заболеваний", - сказал Мишустин после выступления Дегтярева.

https://ria.ru/20211109/murashko-1758238300.html

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