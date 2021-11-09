https://ria.ru/20211109/voda-1758145467.html

Чем опасна вода из кулера

Специалист объяснила, почему пить воду из кулера опасно - РИА Новости, 09.11.2021

Чем опасна вода из кулера

Не все поставщики питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары моют ее и тщательно дезинфицируют. В результате, внутри бутыли... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T01:15

2021-11-09T01:15

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общество

питание

здоровье

россия

мария кулешова

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Не все поставщики питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары моют ее и тщательно дезинфицируют. В результате, внутри бутыли образуются вещества, опасные для здоровья, рассказал агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.Она посоветовала использовать пурифайер, который можно подключить к водопроводу.По словам собеседницы агентства, устройство фильтрует воду от механических частиц, тяжелых металлов и хлора, обеззараживает ее с помощью ультрафиолетовой лампы, а также обогащает минералами воду.

https://ria.ru/20211017/napitki-1754910578.html

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общество, питание, здоровье, россия, мария кулешова