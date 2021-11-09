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Чем опасна вода из кулера
Специалист объяснила, почему пить воду из кулера опасно - РИА Новости, 09.11.2021
Чем опасна вода из кулера
Не все поставщики питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары моют ее и тщательно дезинфицируют. В результате, внутри бутыли... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T01:15
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общество
питание
здоровье
россия
мария кулешова
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Не все поставщики питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары моют ее и тщательно дезинфицируют. В результате, внутри бутыли образуются вещества, опасные для здоровья, рассказал агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.Она посоветовала использовать пурифайер, который можно подключить к водопроводу.По словам собеседницы агентства, устройство фильтрует воду от механических частиц, тяжелых металлов и хлора, обеззараживает ее с помощью ультрафиолетовой лампы, а также обогащает минералами воду.
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общество, питание, здоровье, россия, мария кулешова
01:15 09.11.2021
 
Специалист объяснила, почему пить воду из кулера опасно

Эксперт Кулешова: не все поставщики воды в кулерах дезинфицируют вновь используемую тару

© Fotolia / bigfoot Стакан с минеральной водой
Стакан с минеральной водой - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Fotolia / bigfoot
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Не все поставщики питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары моют ее и тщательно дезинфицируют. В результате, внутри бутыли образуются вещества, опасные для здоровья, рассказал агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.
"Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения. Они касаются превышения норм по содержанию микроорганизмов, причем, в некоторых случаях до трех раз", — отметила Кулешова.
Она посоветовала использовать пурифайер, который можно подключить к водопроводу.
По словам собеседницы агентства, устройство фильтрует воду от механических частиц, тяжелых металлов и хлора, обеззараживает ее с помощью ультрафиолетовой лампы, а также обогащает минералами воду.
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