Специалист объяснила, почему пить воду из кулера опасно
Эксперт Кулешова: не все поставщики воды в кулерах дезинфицируют вновь используемую тару
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Не все поставщики питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары моют ее и тщательно дезинфицируют. В результате, внутри бутыли образуются вещества, опасные для здоровья, рассказал агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.
"Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения. Они касаются превышения норм по содержанию микроорганизмов, причем, в некоторых случаях до трех раз", — отметила Кулешова.
Она посоветовала использовать пурифайер, который можно подключить к водопроводу.
По словам собеседницы агентства, устройство фильтрует воду от механических частиц, тяжелых металлов и хлора, обеззараживает ее с помощью ультрафиолетовой лампы, а также обогащает минералами воду.
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