https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758245397.html
В России за две недели израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин
В России за две недели израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин - РИА Новости, 09.11.2021
В России за две недели израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин
За последние две недели израсходовано более 7 миллионов комплектов вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:25
2021-11-09T15:25
2021-11-09T15:25
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_648de327dd290da6790c0c26d6434598.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние две недели израсходовано более 7 миллионов комплектов вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."За последние две недели мы израсходовали более 7 миллионов комплектов вакцин", - сказал Мурашко.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_cb0f939c54102ca1382c4ee3a1afd492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за две недели израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин
В России за две недели израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин от COVID-19