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В России за две недели израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин
В России за две недели израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин - РИА Новости, 09.11.2021
В России за две недели израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин
За последние две недели израсходовано более 7 миллионов комплектов вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:25
2021-11-09T15:25
распространение коронавируса
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михаил мурашко
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние две недели израсходовано более 7 миллионов комплектов вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."За последние две недели мы израсходовали более 7 миллионов комплектов вакцин", - сказал Мурашко.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:25 09.11.2021
 
В России за две недели израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин

В России за две недели израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние две недели израсходовано более 7 миллионов комплектов вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"За последние две недели мы израсходовали более 7 миллионов комплектов вакцин", - сказал Мурашко.
 
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