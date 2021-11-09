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В России за две недели израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин

В России за две недели израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин - РИА Новости, 09.11.2021

В России за две недели израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин

За последние две недели израсходовано более 7 миллионов комплектов вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:25

2021-11-09T15:25

2021-11-09T15:25

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние две недели израсходовано более 7 миллионов комплектов вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."За последние две недели мы израсходовали более 7 миллионов комплектов вакцин", - сказал Мурашко.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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