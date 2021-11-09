https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758221332.html

Глава КЧР призвал жителей республики пройти вакцинацию от COVID-19

Глава КЧР призвал жителей республики пройти вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

Глава КЧР призвал жителей республики пройти вакцинацию от COVID-19

Глава КЧР Рашид Темрезов в социальных сетях призвал жителей региона привиться от коронавируса, назвав вакцинацию вопросом гражданского долга и личной и... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:41

2021-11-09T13:41

2021-11-09T13:41

карачаево-черкесская республика

общество

рашид темрезов

коронавирус в россии

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ЧЕРКЕССК, 9 ноя — РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов в социальных сетях призвал жителей региона привиться от коронавируса, назвав вакцинацию вопросом гражданского долга и личной и коллективной ответственности.Темрезов сообщил, что уже более 136 тысяч жителей КЧР привились от коронавируса.Он напомнил также, что в регионе действуют санитарно-эпидемиологические ограничительные меры. Их цель - обеспечить безопасность людей и снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.За весь период в Карачаево-Черкесии выявлено 28278 случаев заражения COVID-19Ю, из них 24579 человек выздоровели, 815 человек скончались от коронавируса.В КЧР 925 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.

https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756664077.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рашид темрезов, коронавирус в россии