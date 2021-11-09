Глава КЧР призвал жителей республики пройти вакцинацию от COVID-19
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Темрезов: день вакцинации от COVID-19 будет выходным для всех жителей КЧР
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 9 ноя — РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов в социальных сетях призвал жителей региона привиться от коронавируса, назвав вакцинацию вопросом гражданского долга и личной и коллективной ответственности.
Темрезов сообщил, что уже более 136 тысяч жителей КЧР привились от коронавируса.
"Темпы вакцинации растут, как и количество привитых, но этого, к сожалению, недостаточно, чтобы противостоять коронавирусной угрозе. Проявите ответственное отношение к своему здоровью, к здоровью окружающих – пройдите вакцинацию", - отметил глава республики.
Он напомнил также, что в регионе действуют санитарно-эпидемиологические ограничительные меры. Их цель - обеспечить безопасность людей и снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.
За весь период в Карачаево-Черкесии выявлено 28278 случаев заражения COVID-19Ю, из них 24579 человек выздоровели, 815 человек скончались от коронавируса.
В КЧР 925 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.