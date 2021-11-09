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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758221332.html
Глава КЧР призвал жителей республики пройти вакцинацию от COVID-19
Глава КЧР призвал жителей республики пройти вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Глава КЧР призвал жителей республики пройти вакцинацию от COVID-19
Глава КЧР Рашид Темрезов в социальных сетях призвал жителей региона привиться от коронавируса, назвав вакцинацию вопросом гражданского долга и личной и... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:41
2021-11-09T13:41
карачаево-черкесская республика
общество
рашид темрезов
коронавирус в россии
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ЧЕРКЕССК, 9 ноя — РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов в социальных сетях призвал жителей региона привиться от коронавируса, назвав вакцинацию вопросом гражданского долга и личной и коллективной ответственности.Темрезов сообщил, что уже более 136 тысяч жителей КЧР привились от коронавируса.Он напомнил также, что в регионе действуют санитарно-эпидемиологические ограничительные меры. Их цель - обеспечить безопасность людей и снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.За весь период в Карачаево-Черкесии выявлено 28278 случаев заражения COVID-19Ю, из них 24579 человек выздоровели, 815 человек скончались от коронавируса.В КЧР 925 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.
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общество, рашид темрезов, коронавирус в россии
13:41 09.11.2021
 

Глава КЧР призвал жителей республики пройти вакцинацию от COVID-19

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Темрезов: день вакцинации от COVID-19 будет выходным для всех жителей КЧР
Темрезов: день вакцинации от COVID-19 будет выходным для всех жителей КЧР - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 9 ноя — РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов в социальных сетях призвал жителей региона привиться от коронавируса, назвав вакцинацию вопросом гражданского долга и личной и коллективной ответственности.
Темрезов сообщил, что уже более 136 тысяч жителей КЧР привились от коронавируса.
"Темпы вакцинации растут, как и количество привитых, но этого, к сожалению, недостаточно, чтобы противостоять коронавирусной угрозе. Проявите ответственное отношение к своему здоровью, к здоровью окружающих – пройдите вакцинацию", - отметил глава республики.
Он напомнил также, что в регионе действуют санитарно-эпидемиологические ограничительные меры. Их цель - обеспечить безопасность людей и снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.
За весь период в Карачаево-Черкесии выявлено 28278 случаев заражения COVID-19Ю, из них 24579 человек выздоровели, 815 человек скончались от коронавируса.
В КЧР 925 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 13:20Карачаево-Черкесская Республика
Пункты вакцинации в КЧР в нерабочие дни будут работать в обычном режиме
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоРашид ТемрезовКоронавирус в России
 
 
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