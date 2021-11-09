https://ria.ru/20211109/ugol-1758173370.html

Китай продолжает наращивать добычу угля

Китай продолжает наращивать добычу угля - РИА Новости, 09.11.2021

Китай продолжает наращивать добычу угля

Китай наращивает добычу угля с октября текущего года, чтобы увеличить поставки и снизить цены в зимний отопительный сезон, сообщил в понедельник Государственный РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:41

2021-11-09T10:41

2021-11-09T10:41

россия-китай: главное

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156210/52/1562105272_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_eacd9de2aa8fa9a637354ade5ff9bc62.jpg

МОСКВА, 9 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай наращивает добычу угля с октября текущего года, чтобы увеличить поставки и снизить цены в зимний отопительный сезон, сообщил в понедельник Государственный комитет по делам развития и реформ КНР. Среднесуточный объем добычи угля в Китае достиг 11,66 миллиона тонн с 1 по 5 ноября, увеличившись более чем на 1,2 миллиона тонн с конца сентября. Максимальная суточная добыча достигла 11,93 миллиона тонн, что является рекордным показателем за последние годы, говорится в заявлении на веб-сайте вышеупомянутого ведомства.Цены на уголь, вероятно, будут неуклонно падать в будущем в связи с увеличением добычи и поставок угля в стране, а также увеличением запасов угля на электростанциях и в портах, говорится в сообщении Государственного комитета по делам развития и реформ.

https://ria.ru/20211104/kitay-1757688832.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай