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Китай продолжает наращивать добычу угля
Китай продолжает наращивать добычу угля - РИА Новости, 09.11.2021
Китай продолжает наращивать добычу угля
Китай наращивает добычу угля с октября текущего года, чтобы увеличить поставки и снизить цены в зимний отопительный сезон, сообщил в понедельник Государственный РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:41
2021-11-09T10:41
2021-11-09T10:41
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МОСКВА, 9 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай наращивает добычу угля с октября текущего года, чтобы увеличить поставки и снизить цены в зимний отопительный сезон, сообщил в понедельник Государственный комитет по делам развития и реформ КНР. Среднесуточный объем добычи угля в Китае достиг 11,66 миллиона тонн с 1 по 5 ноября, увеличившись более чем на 1,2 миллиона тонн с конца сентября. Максимальная суточная добыча достигла 11,93 миллиона тонн, что является рекордным показателем за последние годы, говорится в заявлении на веб-сайте вышеупомянутого ведомства.Цены на уголь, вероятно, будут неуклонно падать в будущем в связи с увеличением добычи и поставок угля в стране, а также увеличением запасов угля на электростанциях и в портах, говорится в сообщении Государственного комитета по делам развития и реформ.
https://ria.ru/20211104/kitay-1757688832.html
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