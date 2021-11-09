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РАПУ: производители удобрений обеспечат потребности АПК РФ
РАПУ: производители удобрений обеспечат потребности АПК РФ - РИА Новости, 10.11.2021
РАПУ: производители удобрений обеспечат потребности АПК РФ
Российские аграрии приобрели уже более 98% минеральных удобрений, необходимых на весь 2021 год, химические компании обеспечат потребности сельского хозяйства РФ РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-09T22:00
2021-11-09T22:00
2021-11-10T11:50
экономика
фосагро
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские аграрии приобрели уже более 98% минеральных удобрений, необходимых на весь 2021 год, химические компании обеспечат потребности сельского хозяйства РФ как в текущем году, так и в следующем, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ)."По состоянию на первую декаду ноября, по данным Минсельхоза России, российские аграрии увеличили приобретение минеральных удобрений на 14% - до 4,39 миллиона тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). Таким образом, годовая потребность в минеральных удобрениях в 4,52 миллиона тонн, заявленная Минсельхозом России в феврале 2021 года, обеспечена уже более чем на 98%", - сказано в релизе.Ассоциация подчеркивает, что дефицита минеральных удобрений в России нет и не предвидится. Президент РАПУ, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев, слова которого приводятся в релизе, указал, что из заявленной потребности в 4,52 миллиона тонн удобрений производителям осталось поставить в регионы немногим более 100 тысяч тонн.По его словам, вновь возникшая потребность каждого региона будет рассматриваться в рабочем режиме, совместно с региональными органами управления АПК. "Как продемонстрировал опыт этого года, данный подход является наиболее эффективным. При росте годовой потребности на 13% в 2021 году, темпы роста закупок удобрений аграриями в период весеннего сева составили 20%", - сказал президент РАПУ.Объединение указывает, что для российских производителей удобрений внутренний рынок всегда был и остается приоритетным. При этом отрасль способна обеспечить практически любую обоснованную динамику спроса на рынке РФ. "На фоне сложностей с производством удобрений во многих странах, Россия в январе-сентябре нарастила их производство на 5,6% и уверенно удерживает второе место в мире по объему их выпуска", - отмечает ассоциация.
https://ria.ru/20211022/fosagro-1755739806.html
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экономика, фосагро, россия
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские аграрии приобрели уже более 98% минеральных удобрений, необходимых на весь 2021 год, химические компании обеспечат потребности сельского хозяйства РФ как в текущем году, так и в следующем, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).
"По состоянию на первую декаду ноября, по данным Минсельхоза России, российские аграрии увеличили приобретение минеральных удобрений на 14% - до 4,39 миллиона тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). Таким образом, годовая потребность в минеральных удобрениях в 4,52 миллиона тонн, заявленная Минсельхозом России в феврале 2021 года, обеспечена уже более чем на 98%", - сказано в релизе.
Ассоциация подчеркивает, что дефицита минеральных удобрений в России нет и не предвидится. Президент РАПУ, гендиректор "Фосагро
" Андрей Гурьев, слова которого приводятся в релизе, указал, что из заявленной потребности в 4,52 миллиона тонн удобрений производителям осталось поставить в регионы немногим более 100 тысяч тонн.
"В следующем году, согласно прогнозу Минсельхоза России, потребность АПК в минеральных удобрениях на 2022 год составит 4,7 миллиона тонн. Как и потребность этого года, она будет обеспечена российскими производителями полностью. В случае очередных изменений прогноза, предприятия отрасли готовы скорректировать свои производственные планы в пользу приоритетного внутреннего рынка", - добавил Гурьев.
По его словам, вновь возникшая потребность каждого региона будет рассматриваться в рабочем режиме, совместно с региональными органами управления АПК. "Как продемонстрировал опыт этого года, данный подход является наиболее эффективным. При росте годовой потребности на 13% в 2021 году, темпы роста закупок удобрений аграриями в период весеннего сева составили 20%", - сказал президент РАПУ.
Объединение указывает, что для российских производителей удобрений внутренний рынок всегда был и остается приоритетным. При этом отрасль способна обеспечить практически любую обоснованную динамику спроса на рынке РФ. "На фоне сложностей с производством удобрений во многих странах, Россия в январе-сентябре нарастила их производство на 5,6% и уверенно удерживает второе место в мире по объему их выпуска", - отмечает ассоциация.