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Московский транспорт подготовят к работе в зимний период
Московский транспорт подготовят к работе в зимний период - РИА Новости, 09.11.2021
Московский транспорт подготовят к работе в зимний период
Мосгортранс подготовит водителей автобусов и электробусов к работе в зимний период, также перед зимой в Москве приведут в порядок остановки и снегоуборочную... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T08:11
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общество
мосгортранс
москва
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Мосгортранс подготовит водителей автобусов и электробусов к работе в зимний период, также перед зимой в Москве приведут в порядок остановки и снегоуборочную технику, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.В Мосгортрансе сообщили, что уже к 1 октября в столице протестировали системы отопления и климат-контроля больше 7,5 тысячи автобусов и более 800 электробусов, произвели проверку уплотнителей дверей, окон и люков, чтобы из них не дуло.В Мосгортрансе добавили, что, помимо этого, к зиме в столице приведут в порядок остановки общественного транспорта и подготовят снегоуборочную технику, противогололедные реагенты и песок, чтобы обеспечить безопасное движение наземного городского транспорта в зимний период."Перед каждым выходом на линию наш транспорт проходит полную санитарную обработку. Это важно и нужно, особенно в условиях пандемии. Благодаря данным мерам поездки по городу остаются комфортными и безопасными", — отметили в пресс-службе.
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общество, мосгортранс, москва
08:11 09.11.2021 (обновлено: 11:45 09.11.2021)
 
Московский транспорт подготовят к работе в зимний период

Мосгортранс подготовит водителей и спецтехнику к работе в зимний период

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАвтотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве
Автотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Мосгортранс подготовит водителей автобусов и электробусов к работе в зимний период, также перед зимой в Москве приведут в порядок остановки и снегоуборочную технику, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
В Мосгортрансе сообщили, что уже к 1 октября в столице протестировали системы отопления и климат-контроля больше 7,5 тысячи автобусов и более 800 электробусов, произвели проверку уплотнителей дверей, окон и люков, чтобы из них не дуло.

"Мы всегда тщательно готовим транспорт к зиме. Транспорт уже начал работать по зимнему расписанию. Это важно для того, чтобы пассажиры меньше стояли на остановках. Также перед зимним периодом мы проводим теоретические и практические занятия с водителями, чтобы обеспечить безопасное передвижение пассажиров по городу", — рассказали в пресс-службе.

В Мосгортрансе добавили, что, помимо этого, к зиме в столице приведут в порядок остановки общественного транспорта и подготовят снегоуборочную технику, противогололедные реагенты и песок, чтобы обеспечить безопасное движение наземного городского транспорта в зимний период.
"Перед каждым выходом на линию наш транспорт проходит полную санитарную обработку. Это важно и нужно, особенно в условиях пандемии. Благодаря данным мерам поездки по городу остаются комфортными и безопасными", — отметили в пресс-службе.
Москва-река - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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ОбществоМосгортрансМосква
 
 
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