https://ria.ru/20211109/stroyka-1758178047.html
Два объекта автомобильного сервиса построят в Подмосковье
Два объекта автомобильного сервиса построят в Подмосковье - РИА Новости, 09.11.2021
Два объекта автомобильного сервиса построят в Подмосковье
Министерство жилищной политики Московской области разрешило строительство автомобильного и дорожного сервиса на территории городских округов Щелково и... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:20
2021-11-09T11:20
2021-11-09T16:37
новости подмосковья
щелково
волоколамск
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150198/41/1501984132_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_26e19f9212fac9b08ecdf9a0cc137850.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство жилищной политики Московской области разрешило строительство автомобильного и дорожного сервиса на территории городских округов Щелково и Волоколамск, сообщили в ведомстве.Мастерская по ремонту машин откроется до конца 2022 года на Первомайской улице в Щелкове. Общая площадь нового объекта составит 527 квадратных метров."Планируется создать более десяти рабочих мест. Предварительный объем инвестиций — 20 миллионов рублей", — рассказали в министерстве.Второй объект, где можно будет приобрести необходимые при эксплуатации автомобилей расходные материалы, появится в деревне Афанасово. Его площадь составит 510 квадратных метров, объем инвестиций — 35 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211102/art-obekt-1757391773.html
щелково
волоколамск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150198/41/1501984132_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_7b44d86bfdf2cc26ff114738c94a57fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково, волоколамск, московская область (подмосковье)
11:20 09.11.2021 (обновлено: 16:37 09.11.2021)
Два объекта автомобильного сервиса построят в Подмосковье
В Подмосковье до конца 2022 года появятся два объекта автомобильного сервиса