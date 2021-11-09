https://ria.ru/20211109/stroyka-1758178047.html

Два объекта автомобильного сервиса построят в Подмосковье

Два объекта автомобильного сервиса построят в Подмосковье - РИА Новости, 09.11.2021

Два объекта автомобильного сервиса построят в Подмосковье

Министерство жилищной политики Московской области разрешило строительство автомобильного и дорожного сервиса на территории городских округов Щелково и... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:20

2021-11-09T11:20

2021-11-09T16:37

новости подмосковья

щелково

волоколамск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство жилищной политики Московской области разрешило строительство автомобильного и дорожного сервиса на территории городских округов Щелково и Волоколамск, сообщили в ведомстве.Мастерская по ремонту машин откроется до конца 2022 года на Первомайской улице в Щелкове. Общая площадь нового объекта составит 527 квадратных метров."Планируется создать более десяти рабочих мест. Предварительный объем инвестиций — 20 миллионов рублей", — рассказали в министерстве.Второй объект, где можно будет приобрести необходимые при эксплуатации автомобилей расходные материалы, появится в деревне Афанасово. Его площадь составит 510 квадратных метров, объем инвестиций — 35 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211102/art-obekt-1757391773.html

щелково

волоколамск

московская область (подмосковье)

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2021

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щелково, волоколамск, московская область (подмосковье)