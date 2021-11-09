https://ria.ru/20211109/soveschanie-1758242640.html

Путин проведет совещание с правительством

Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 09.11.2021

Путин проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин 10 ноября на совещании с правительством обсудит меры по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:16

2021-11-09T15:16

2021-11-09T15:16

экономика

владимир путин

дмитрий патрушев

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 ноября на совещании с правительством обсудит меры по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую экономику, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение мер по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую экономику, с докладом по этому поводу выступит первый заместитель председателя правительства России Белоусов", - говорится в сообщении.Помимо этого, в обсуждении ситуации с обеспечением внутреннего рынка продовольственными товарами примет участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20211107/energokrizis-1757952739.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, дмитрий патрушев, россия