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Религия
https://ria.ru/20211109/sofrino-1758219691.html
Патриарх Кирилл сменил главу "Софрино"
Патриарх Кирилл сменил главу "Софрино" - РИА Новости, 09.11.2021
Патриарх Кирилл сменил главу "Софрино"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сменил главу художественно-производственного предприятия Русской православной церкви (РПЦ) "Софрино". РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:33
2021-11-09T16:50
религия
московская область (подмосковье)
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сменил главу художественно-производственного предприятия Русской православной церкви (РПЦ) "Софрино"."Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Церковное предприятие, находящееся в Подмосковье, изготавливает иконы, облачения, богослужебную утварь, продукцию художественного и ювелирного искусства, в том числе свечи.В 2018 году возглавлявший "Софрино" на протяжении 30 лет Евгений Пархаев указом патриарха был освобожден от должности, а на предприятии был проведен аудит. После этого исполняющим обязанности генерального директора был назначен Григорий Антюфеев. В августе 2020 года его сменил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, которого в июне 2021 года сменил Руднев. Он также руководил Финансово-хозяйственным управлением РПЦ с 13 апреля 2021 года, Священный синод освободил его от этой должности 8 ноября.Синод 8 ноября также присвоил патриарху Московскому и всея Руси право в исключительных случаях освобождать от должности руководителя синодального учреждения и назначать исполняющим обязанности руководителя.
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московская область (подмосковье), русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
13:33 09.11.2021 (обновлено: 16:50 09.11.2021)
 
Патриарх Кирилл сменил главу "Софрино"

Патриарх Кирилл сменил главу "Софрино", основного производителя церковной утвари

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаседание Священного Синода в Санкт-Петербурге
Заседание Священного Синода в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сменил главу художественно-производственного предприятия Русской православной церкви (РПЦ) "Софрино".

"Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 8 ноября 2021 года архимандрит Илия (Руднев) освобожден от должности исполняющего обязанности генерального директора художественно-производственного предприятия Русской православной церкви "Софрино". Исполняющий обязанности генерального директора ХПП "Софрино" указом святейшего патриарха Кирилла назначен А. В. Потемкин", — сообщает сайт РПЦ.

"Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Церковное предприятие, находящееся в Подмосковье, изготавливает иконы, облачения, богослужебную утварь, продукцию художественного и ювелирного искусства, в том числе свечи.
В 2018 году возглавлявший "Софрино" на протяжении 30 лет Евгений Пархаев указом патриарха был освобожден от должности, а на предприятии был проведен аудит. После этого исполняющим обязанности генерального директора был назначен Григорий Антюфеев. В августе 2020 года его сменил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, которого в июне 2021 года сменил Руднев. Он также руководил Финансово-хозяйственным управлением РПЦ с 13 апреля 2021 года, Священный синод освободил его от этой должности 8 ноября.
Синод 8 ноября также присвоил патриарху Московскому и всея Руси право в исключительных случаях освобождать от должности руководителя синодального учреждения и назначать исполняющим обязанности руководителя.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 17:23Религия
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РелигияМосковская область (Подмосковье)Русская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
 
 
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