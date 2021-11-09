13:33 09.11.2021 (обновлено: 16:50 09.11.2021)
Патриарх Кирилл сменил главу "Софрино"
Патриарх Кирилл сменил главу "Софрино", основного производителя церковной утвари
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сменил главу художественно-производственного предприятия Русской православной церкви (РПЦ) "Софрино".
"Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 8 ноября 2021 года архимандрит Илия (Руднев) освобожден от должности исполняющего обязанности генерального директора художественно-производственного предприятия Русской православной церкви "Софрино". Исполняющий обязанности генерального директора ХПП "Софрино" указом святейшего патриарха Кирилла назначен А. В. Потемкин", — сообщает сайт РПЦ.
"Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Церковное предприятие, находящееся в Подмосковье, изготавливает иконы, облачения, богослужебную утварь, продукцию художественного и ювелирного искусства, в том числе свечи.
В 2018 году возглавлявший "Софрино" на протяжении 30 лет Евгений Пархаев указом патриарха был освобожден от должности, а на предприятии был проведен аудит. После этого исполняющим обязанности генерального директора был назначен Григорий Антюфеев. В августе 2020 года его сменил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, которого в июне 2021 года сменил Руднев. Он также руководил Финансово-хозяйственным управлением РПЦ с 13 апреля 2021 года, Священный синод освободил его от этой должности 8 ноября.
Синод 8 ноября также присвоил патриарху Московскому и всея Руси право в исключительных случаях освобождать от должности руководителя синодального учреждения и назначать исполняющим обязанности руководителя.