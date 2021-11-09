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Патриарх Кирилл сменил главу "Софрино"

Патриарх Кирилл сменил главу "Софрино" - РИА Новости, 09.11.2021

Патриарх Кирилл сменил главу "Софрино"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сменил главу художественно-производственного предприятия Русской православной церкви (РПЦ) "Софрино". РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:33

2021-11-09T13:33

2021-11-09T16:50

религия

московская область (подмосковье)

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сменил главу художественно-производственного предприятия Русской православной церкви (РПЦ) "Софрино"."Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Церковное предприятие, находящееся в Подмосковье, изготавливает иконы, облачения, богослужебную утварь, продукцию художественного и ювелирного искусства, в том числе свечи.В 2018 году возглавлявший "Софрино" на протяжении 30 лет Евгений Пархаев указом патриарха был освобожден от должности, а на предприятии был проведен аудит. После этого исполняющим обязанности генерального директора был назначен Григорий Антюфеев. В августе 2020 года его сменил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, которого в июне 2021 года сменил Руднев. Он также руководил Финансово-хозяйственным управлением РПЦ с 13 апреля 2021 года, Священный синод освободил его от этой должности 8 ноября.Синод 8 ноября также присвоил патриарху Московскому и всея Руси право в исключительных случаях освобождать от должности руководителя синодального учреждения и назначать исполняющим обязанности руководителя.

https://ria.ru/20211108/finansy-1758100153.html

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московская область (подмосковье), русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия