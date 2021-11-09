Пользователи Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте
Пользователи Spotify призвали бойкотировать музыку Трэвиса Скотта после давки в Техасе
© AP Photo / Eric Christian SmithМузыкальный исполнитель Трэвис Скотт
© AP Photo / Eric Christian Smith
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Пользователи музыкального сервиса Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте в Техасе, в результате которой погибли восемь человек, сообщает издание Daily Beast.
Подписчики надеются, что музыкант не получит прибыль от недавно выпущенных треков Escape Plan и Mafia.
"Мне физически плохо, когда я сейчас слушаю его музыку. Надеюсь, культура отмены сделает свое дело и исключит его из Spotify, поскольку все, что он делал в своей карьере, каждое его решение привело к этой ситуации, в результате которой погибло так много людей", – приводит издание слова бывшего фаната певца Шэнли.
Инцидент произошел 5 ноября в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехало около 50 тысяч человек. Во время выступления Трэвиса толпа стала продвигаться ближе к сцене. В результате давки восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли, несколько десятков пострадали. Среди госпитализированных были дети в возрасте 10 лет.
Astroworld Festival – ежегодный музыкальный фестиваль в городе Хьюстон, штат Техас, организованный Скоттом. В первый раз он прошел в 2018 году. В этом году концерты были запланированы на 5–6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия отменили.
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