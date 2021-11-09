https://ria.ru/20211109/skott-1758212337.html

Пользователи Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте

Пользователи Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте - РИА Новости, 09.11.2021

Пользователи Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте

Пользователи музыкального сервиса Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте в Техасе, в результате которой погибли восемь человек, сообщает РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:43

2021-11-09T13:43

2021-11-09T13:43

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Пользователи музыкального сервиса Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте в Техасе, в результате которой погибли восемь человек, сообщает издание Daily Beast.Подписчики надеются, что музыкант не получит прибыль от недавно выпущенных треков Escape Plan и Mafia.Инцидент произошел 5 ноября в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехало около 50 тысяч человек. Во время выступления Трэвиса толпа стала продвигаться ближе к сцене. В результате давки восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли, несколько десятков пострадали. Среди госпитализированных были дети в возрасте 10 лет.Astroworld Festival – ежегодный музыкальный фестиваль в городе Хьюстон, штат Техас, организованный Скоттом. В первый раз он прошел в 2018 году. В этом году концерты были запланированы на 5–6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия отменили.

https://ria.ru/20211107/kontsert-1757913733.html

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2021

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знаменитости, техас, шоу-бизнес, музыка