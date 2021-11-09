Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211109/skott-1758212337.html
Пользователи Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте
Пользователи Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте - РИА Новости, 09.11.2021
Пользователи Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте
Пользователи музыкального сервиса Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте в Техасе, в результате которой погибли восемь человек, сообщает РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:43
2021-11-09T13:43
шоубиз
знаменитости
техас
шоу-бизнес
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155944/27/1559442749_0:0:2263:1274_1920x0_80_0_0_c6d23d28692ce4474e66f9e98f92ddd4.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Пользователи музыкального сервиса Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте в Техасе, в результате которой погибли восемь человек, сообщает издание Daily Beast.Подписчики надеются, что музыкант не получит прибыль от недавно выпущенных треков Escape Plan и Mafia.Инцидент произошел 5 ноября в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехало около 50 тысяч человек. Во время выступления Трэвиса толпа стала продвигаться ближе к сцене. В результате давки восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли, несколько десятков пострадали. Среди госпитализированных были дети в возрасте 10 лет.Astroworld Festival – ежегодный музыкальный фестиваль в городе Хьюстон, штат Техас, организованный Скоттом. В первый раз он прошел в 2018 году. В этом году концерты были запланированы на 5–6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия отменили.
https://ria.ru/20211107/kontsert-1757913733.html
https://ria.ru/20211022/einar-1755792342.html
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155944/27/1559442749_0:0:2263:1698_1920x0_80_0_0_5f6cc177631f23126ecdb8b23149ceae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, техас, шоу-бизнес, музыка
13:43 09.11.2021
 
Пользователи Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте

Пользователи Spotify призвали бойкотировать музыку Трэвиса Скотта после давки в Техасе

© AP Photo / Eric Christian SmithМузыкальный исполнитель Трэвис Скотт
Музыкальный исполнитель Трэвис Скотт - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© AP Photo / Eric Christian Smith
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Пользователи музыкального сервиса Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте в Техасе, в результате которой погибли восемь человек, сообщает издание Daily Beast.
Подписчики надеются, что музыкант не получит прибыль от недавно выпущенных треков Escape Plan и Mafia.

"Мне физически плохо, когда я сейчас слушаю его музыку. Надеюсь, культура отмены сделает свое дело и исключит его из Spotify, поскольку все, что он делал в своей карьере, каждое его решение привело к этой ситуации, в результате которой погибло так много людей", – приводит издание слова бывшего фаната певца Шэнли.

Инцидент произошел 5 ноября в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехало около 50 тысяч человек. Во время выступления Трэвиса толпа стала продвигаться ближе к сцене. В результате давки восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли, несколько десятков пострадали. Среди госпитализированных были дети в возрасте 10 лет.
Концерт американского рэпера Трэвиса Скотта в городе Хьюстон (штат Техас) - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 00:29
В США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет
Astroworld Festival – ежегодный музыкальный фестиваль в городе Хьюстон, штат Техас, организованный Скоттом. В первый раз он прошел в 2018 году. В этом году концерты были запланированы на 5–6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия отменили.
Музыкант Einar
22 октября, 14:05Шоубиз
В Стокгольме застрелили самого популярного рэпера Швеции
 
ШоубизЗнаменитостиТехасШоу-бизнесМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Россиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19
04:26Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы
04:20"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной боли
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной болиРоссиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19