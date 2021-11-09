https://ria.ru/20211109/shkola-1758306509.html

В тамбовском селе Алгасово построят новую школу на 350 ученических мест

В тамбовском селе Алгасово построят новую школу на 350 ученических мест - РИА Новости, 09.11.2021

В тамбовском селе Алгасово построят новую школу на 350 ученических мест

Строительство нового здания школы в тамбовском селе Алгасово должно начаться в 2022 году; такое поручение дал во вторник врио главы администрации области Максим РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:10

2021-11-09T20:10

2021-11-09T20:10

тамбовская область

моршанский район

максим егоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758303755_0:0:1340:754_1920x0_80_0_0_6bd17b5ff221bf634c1c2a618f41a05d.jpg

ТАМБОВ, 9 ноя – РИА Новости. Строительство нового здания школы в тамбовском селе Алгасово должно начаться в 2022 году; такое поручение дал во вторник врио главы администрации области Максим Егоров в ходе рабочей поездки в Моршанский район, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, врио главы региона считает строительство этой школы одной из приоритетных задач, поскольку сейчас ребята учатся в четырех разных корпусах, построенных более полувека назад.В ходе поездки Егоров ознакомился с проектно-сметной документацией новой школы, заслушал отчеты о проделанной работе и решил ускорить начало строительства."Федеральное финансирование на строительство школы будет выделено в 2023-м, но фундамент нового здания мы заложим уже в следующем году на собственные средства. Все жители района должны видеть, что школа обязательно будет построена", - приводит пресс-служба слова Егорова.Руководитель региона предложил доработать проект оформления нового здания с учетом истории развития села Алгасово.В пресс-службе добавили, что на данный момент получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации на строительство школы. Строительство поддерживает также министерство просвещения России.

https://ria.ru/20211020/stroitelstvo-1755467851.html

моршанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моршанский район, максим егоров