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Тамбовская область
https://ria.ru/20211109/shkola-1758306509.html
В тамбовском селе Алгасово построят новую школу на 350 ученических мест
В тамбовском селе Алгасово построят новую школу на 350 ученических мест - РИА Новости, 09.11.2021
В тамбовском селе Алгасово построят новую школу на 350 ученических мест
Строительство нового здания школы в тамбовском селе Алгасово должно начаться в 2022 году; такое поручение дал во вторник врио главы администрации области Максим РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:10
2021-11-09T20:10
тамбовская область
моршанский район
максим егоров
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ТАМБОВ, 9 ноя – РИА Новости. Строительство нового здания школы в тамбовском селе Алгасово должно начаться в 2022 году; такое поручение дал во вторник врио главы администрации области Максим Егоров в ходе рабочей поездки в Моршанский район, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, врио главы региона считает строительство этой школы одной из приоритетных задач, поскольку сейчас ребята учатся в четырех разных корпусах, построенных более полувека назад.В ходе поездки Егоров ознакомился с проектно-сметной документацией новой школы, заслушал отчеты о проделанной работе и решил ускорить начало строительства."Федеральное финансирование на строительство школы будет выделено в 2023-м, но фундамент нового здания мы заложим уже в следующем году на собственные средства. Все жители района должны видеть, что школа обязательно будет построена", - приводит пресс-служба слова Егорова.Руководитель региона предложил доработать проект оформления нового здания с учетом истории развития села Алгасово.В пресс-службе добавили, что на данный момент получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации на строительство школы. Строительство поддерживает также министерство просвещения России.
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моршанский район, максим егоров
20:10 09.11.2021
 

В тамбовском селе Алгасово построят новую школу на 350 ученических мест

CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров во время рабочего визита в Моршанском районе
Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров во время рабочего визита в Моршанском районе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области /
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ТАМБОВ, 9 ноя – РИА Новости. Строительство нового здания школы в тамбовском селе Алгасово должно начаться в 2022 году; такое поручение дал во вторник врио главы администрации области Максим Егоров в ходе рабочей поездки в Моршанский район, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, врио главы региона считает строительство этой школы одной из приоритетных задач, поскольку сейчас ребята учатся в четырех разных корпусах, построенных более полувека назад.
"Новая школа станет настоящим центром притяжения местных жителей - целым комплексом с современной столовой, спортивным залом, гаражом для стоянки школьных автобусов. Новое здание школы будет рассчитано на 350 ученических мест. На строительство предусмотрено более 417 миллионов рублей, половина из них — федеральные средства", - сказал представитель пресс-службы.
В ходе поездки Егоров ознакомился с проектно-сметной документацией новой школы, заслушал отчеты о проделанной работе и решил ускорить начало строительства.
"Федеральное финансирование на строительство школы будет выделено в 2023-м, но фундамент нового здания мы заложим уже в следующем году на собственные средства. Все жители района должны видеть, что школа обязательно будет построена", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Руководитель региона предложил доработать проект оформления нового здания с учетом истории развития села Алгасово.
В пресс-службе добавили, что на данный момент получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации на строительство школы. Строительство поддерживает также министерство просвещения России.
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 18:55Тамбовская область
Врио главы Тамбовщины одобрил проект нового здания станции скорой помощи
 
Тамбовская областьМоршанский районМаксим Егоров
 
 
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