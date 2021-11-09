https://ria.ru/20211109/shaninka-1758234328.html
Защита обжалует перевод ректора "Шанинки" в СИЗО
Защита обжалует перевод ректора "Шанинки" в СИЗО - РИА Новости, 09.11.2021
Защита обжалует перевод ректора "Шанинки" в СИЗО
Защита обжалует перевод из-под домашнего ареста в СИЗО ректора "Шанинки" Сергея Зуева, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Кожура. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:38
2021-11-09T14:38
2021-11-09T14:38
происшествия
московская высшая школа социальных и экономических наук
сергей зуев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Защита обжалует перевод из-под домашнего ареста в СИЗО ректора "Шанинки" Сергея Зуева, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Кожура.Мосгорсуд во вторник удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и перевел Зуева из-под домашнего ареста в следственный изолятор.
https://ria.ru/20211019/khischenie-1755182381.html
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происшествия, московская высшая школа социальных и экономических наук, сергей зуев
Защита обжалует перевод ректора "Шанинки" в СИЗО
Защита обжалует перевод в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева