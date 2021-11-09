Защита обжалует перевод ректора "Шанинки" в СИЗО

"Мы, безусловно, обжалуем данное решение в апелляционном суде. Не принято, чтобы вместе с резолютивной частью оглашалась мотивировочная, поэтому нам пока неизвестно, что там может быть написано. Но можем предположить..., что решение не основано на законе", - сказал собеседник агентства.