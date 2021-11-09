https://ria.ru/20211109/shaninka-1758217547.html

Мосгорсуд изменил меру пресечения ректору "Шанинки" Зуеву

Мосгорсуд изменил меру пресечения ректору "Шанинки" Зуеву - РИА Новости, 09.11.2021

Мосгорсуд изменил меру пресечения ректору "Шанинки" Зуеву

Мосгорсуд отменил домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в хищении 21 миллиона... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:25

2021-11-09T13:25

2021-11-09T13:39

происшествия

московская высшая школа социальных и экономических наук

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

марина ракова

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отменил домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей, и перевел его в СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Тверской райсуд 13 октября отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура подала представление на это решение, считая эту меру пресечения слишком мягкой. "Мосгорсуд удовлетворил апелляционное представление прокурора на постановление Тверского районного суда от 13 октября на избрание домашнего ареста", - сказал собеседник агентства. Таким образом, суд заключил Зуева под стражу, добавил он. Зуев приехал в суд в сопровождении сотрудника ФСИН, на заседании присутствовала его супруга.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, сообщал РИА Новости адвокат ректора Сергей Севрук. Освидетельствование необходимо было сделать, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, пояснял защитник.Зуев обвиняется в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

https://ria.ru/20211025/rakova-1756151914.html

https://ria.ru/20211012/shaninka-1754162797.html

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происшествия, московская высшая школа социальных и экономических наук, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, марина ракова