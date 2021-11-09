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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20211109/segezha-1758092537.html
Я шагаю по Сегеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строил
Я шагаю по Сегеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строил - РИА Новости, 09.11.2021
Я шагаю по Сегеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строил
Сегежа не является туристическим центром или пограничной зоной, но входит в пятерку самых крупных городов Карелии. Как на месте поселения саамов появился целлюлозно-бумажный комбинат и какую роль в этом сыграл отец известного советского сценариста Геннадия Шпаликова.
2021-11-09T14:00
2021-11-09T14:32
истории.doc
подкаст
технологии
сегежа
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Я шагаю по Сегеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строил
Сегежа не является туристическим центом или пограничной зоной, но входит в пятерку самых крупных городов Карелии. Как на месте поселения саамов появился целлюлозно-бумажный комбинат и какую роль в этом сыграл отец известного советского сценариста Геннадия Шпаликова.
audio/mpeg
Я шагаю по Сегеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строил
Сегежа не является туристическим центом или пограничной зоной, но входит в пятерку самых крупных городов Карелии. Как на месте поселения саамов появился целлюлозно-бумажный комбинат и какую роль в этом сыграл отец известного советского сценариста Геннадия Шпаликова.
audio/mpeg
В честь города назван большой лесопромышленный холдинг, а в начале 20-го века Сегежу часто упоминали писатели и журналисты в рассказах о строительстве Беломорканала.Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.Всего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.Послушать первый эпизод Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Игорь КривицкийЗвукорежиссер: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио, технологии, сегежа
14:00 09.11.2021 (обновлено: 14:32 09.11.2021)
 

Я шагаю по Сегеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строил

Истории.doc
Я шагаю по Сегеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строил
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Сегежа не является туристическим центром или пограничной зоной, но входит в пятерку самых крупных городов Карелии. Как на месте поселения саамов появился целлюлозно-бумажный комбинат и какую роль в этом сыграл отец известного советского сценариста Геннадия Шпаликова.
В честь города назван большой лесопромышленный холдинг, а в начале 20-го века Сегежу часто упоминали писатели и журналисты в рассказах о строительстве Беломорканала.
Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".
Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.
Всего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.
Послушать первый эпизод
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
________

Сценарий эпизода: Полина Панина
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Истории.docПодкастТехнологииСегежа
 
 
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