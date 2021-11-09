https://ria.ru/20211109/segezha-1758092537.html

Я шагаю по Сегеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строил

Я шагаю по Сегеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строил - РИА Новости, 09.11.2021

Я шагаю по Сегеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строил

Сегежа не является туристическим центром или пограничной зоной, но входит в пятерку самых крупных городов Карелии. Как на месте поселения саамов появился целлюлозно-бумажный комбинат и какую роль в этом сыграл отец известного советского сценариста Геннадия Шпаликова.

2021-11-09T14:00

2021-11-09T14:00

2021-11-09T14:32

истории.doc

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технологии

сегежа

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Я шагаю по Сегеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строил Сегежа не является туристическим центом или пограничной зоной, но входит в пятерку самых крупных городов Карелии. Как на месте поселения саамов появился целлюлозно-бумажный комбинат и какую роль в этом сыграл отец известного советского сценариста Геннадия Шпаликова. audio/mpeg

Я шагаю по Сегеже. Зачем отец знаменитого сценариста завод в Карелии строил Сегежа не является туристическим центом или пограничной зоной, но входит в пятерку самых крупных городов Карелии. Как на месте поселения саамов появился целлюлозно-бумажный комбинат и какую роль в этом сыграл отец известного советского сценариста Геннадия Шпаликова. audio/mpeg

В честь города назван большой лесопромышленный холдинг, а в начале 20-го века Сегежу часто упоминали писатели и журналисты в рассказах о строительстве Беломорканала.Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.Всего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.Послушать первый эпизод Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Игорь КривицкийЗвукорежиссер: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, аудио, технологии, сегежа