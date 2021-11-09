15:50 09.11.2021 (обновлено: 16:22 09.11.2021)
Во Франции рассмотрят вопрос об ужесточении санкций против Белоруссии
Франция рассмотрит вопрос об усилении мер против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами
ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости. Франция считает неприемлемой "использование" потоков мигрантов властями Белоруссии, готова рассмотреть вопрос об усилении мер против Минска, заявил представитель французского МИД.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне призвала страны Евросоюза согласовать расширение режима санкций против властей Белоруссии на фоне ситуации на границе с Польшей и заявила, что будет рассмотрена возможность ввести в этой связи санкции против авиакомпаний третьих стран, которые перевозят мигрантов в Белоруссию.
"Мы подтверждаем нашу солидарность с Польшей, как и ранее с Литвой и Латвией, перед лицом этой неприемлемой инструментализации миграционных потоков белорусским режимом. Этот режим подпитывает незаконный ввоз мигрантов, направленный на дестабилизацию Европейского Союза", - заявил представитель французского МИД на брифинге во вторник.
"Это причина, по которой Франция хочет скоординированного и единого способа защиты наших внешних границ и готова рассмотреть вопрос об усилении мер против белорусского режима, лиц и организаций, вовлеченных в эту перевозку людей", - отметил он. По словам представителя ведомства, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета по иностранным делам 15 ноября.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что располагает данными о группе в несколько сотен людей в Белоруссии у границы с Польшей. ЕК посчитала, что эта ситуация является продолжением попыток властей Белоруссии использовать мигрантов для дестабилизации Евросоюза.