https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758251357.html

Во Франции рассмотрят вопрос об ужесточении санкций против Белоруссии

Во Франции рассмотрят вопрос об ужесточении санкций против Белоруссии - РИА Новости, 09.11.2021

Во Франции рассмотрят вопрос об ужесточении санкций против Белоруссии

Франция считает неприемлемой "использование" потоков мигрантов властями Белоруссии, готова рассмотреть вопрос об усилении мер против Минска, заявил... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:50

2021-11-09T15:50

2021-11-09T16:22

белоруссия

франция

в мире

евросоюз

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg

ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости. Франция считает неприемлемой "использование" потоков мигрантов властями Белоруссии, готова рассмотреть вопрос об усилении мер против Минска, заявил представитель французского МИД.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне призвала страны Евросоюза согласовать расширение режима санкций против властей Белоруссии на фоне ситуации на границе с Польшей и заявила, что будет рассмотрена возможность ввести в этой связи санкции против авиакомпаний третьих стран, которые перевозят мигрантов в Белоруссию."Мы подтверждаем нашу солидарность с Польшей, как и ранее с Литвой и Латвией, перед лицом этой неприемлемой инструментализации миграционных потоков белорусским режимом. Этот режим подпитывает незаконный ввоз мигрантов, направленный на дестабилизацию Европейского Союза", - заявил представитель французского МИД на брифинге во вторник."Это причина, по которой Франция хочет скоординированного и единого способа защиты наших внешних границ и готова рассмотреть вопрос об усилении мер против белорусского режима, лиц и организаций, вовлеченных в эту перевозку людей", - отметил он. По словам представителя ведомства, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета по иностранным делам 15 ноября.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.Ранее Еврокомиссия сообщила, что располагает данными о группе в несколько сотен людей в Белоруссии у границы с Польшей. ЕК посчитала, что эта ситуация является продолжением попыток властей Белоруссии использовать мигрантов для дестабилизации Евросоюза.

https://ria.ru/20211109/bezhentsy-1758208865.html

https://ria.ru/20211109/migranty-1758214831.html

https://ria.ru/20211109/migranty-1758207486.html

белоруссия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, франция, в мире, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии