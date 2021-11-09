https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758149533.html

Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме

Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме - РИА Новости, 09.11.2021

Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в тюрьме его избили и таскали за волосы. Послание Саакашвили зачитал его адвокат Ника Гварамия на... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T02:12

2021-11-09T02:12

2021-11-09T02:34

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в тюрьме его избили и таскали за волосы. Послание Саакашвили зачитал его адвокат Ника Гварамия на брифинге.Накануне власти Грузии сообщили, что перевели объявившего голодовку Саакашвили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную клинику. Гварамия рассказал, что это произошло обманом — политику обещали, что его его госпитализируют в гражданскую клинику, как этого требовали адвокаты и оппозиционеры.Политик заявил, что его повалили на землю, несколько раз ударили по шее и "начали тащить за волосы".Он пояснил, что повредил медицинский инвентарь, когда увидел, как ему собираются вколоть какой-то укол. Саакашвили отказывается от любого медицинского вмешательства в учреждении и требует встречи с личным врачом. По мнению экс-президента Грузии, цель перевода в больницу — его физическое уничтожение."Я не хочу допустить никаких провокаций. Я был вынужден оказать физическое сопротивление насилию, но я был здесь один, а вас много, и поэтому никто не может победить вас", — добавляется в обращении политика.Ранее минюст Грузии информировал, что Саакашвили оскорбил персонал тюремной больницы и повредил дорогостоящее оборудование.Сразу после ареста экс-президент объявил голодовку. Адвокаты и личный врач Саакашвили утверждают, что его состояние критическое. При этом 6 ноября грузинские власти опубликовали видео, где заключенный ест и пьет соки, а также представили фотографии продуктов, которые он получил. В Тбилиси также заверили, что его состояние стабильное и он принимает медикаменты.После этого политик заявил, что действительно выпил несколько бутылок сока, потому что это входит в протокол голодовки. Однако "во избежание спекуляций" он отказался от лекарств и медицинских процедур.Политик вернулся в Грузию 1 октября после семи лет эмиграции. Его сразу же задержала полиция — он проходит по нескольким уголовным делам. В частности, его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Помимо этого, ему вменяется нелегальное пересечение границы.

https://ria.ru/20211107/saakashvili-1757976657.html

грузия

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Саакашвили ест в присутствии врачей вопреки заявлению о собственной голодовке Минюст Грузии показал несколько видео, на которых Саакашвили ест в окружении врачей. Сам экс-президент ранее написал в Facebook, что «не принимает никакой еды» и продолжает голодовку. Как говорится в сообщении специальной пенитенциарной службы, экс-президент ест кашу и пьёт натуральные соки в разное время суток. 2021-11-09T02:12 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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