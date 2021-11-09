https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758149533.html
Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме - РИА Новости, 09.11.2021
Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в тюрьме его избили и таскали за волосы. Послание Саакашвили зачитал его адвокат Ника Гварамия на... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T02:12
2021-11-09T02:12
2021-11-09T02:34
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в тюрьме его избили и таскали за волосы. Послание Саакашвили зачитал его адвокат Ника Гварамия на брифинге.Накануне власти Грузии сообщили, что перевели объявившего голодовку Саакашвили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную клинику. Гварамия рассказал, что это произошло обманом — политику обещали, что его его госпитализируют в гражданскую клинику, как этого требовали адвокаты и оппозиционеры.Политик заявил, что его повалили на землю, несколько раз ударили по шее и "начали тащить за волосы".Он пояснил, что повредил медицинский инвентарь, когда увидел, как ему собираются вколоть какой-то укол. Саакашвили отказывается от любого медицинского вмешательства в учреждении и требует встречи с личным врачом. По мнению экс-президента Грузии, цель перевода в больницу — его физическое уничтожение."Я не хочу допустить никаких провокаций. Я был вынужден оказать физическое сопротивление насилию, но я был здесь один, а вас много, и поэтому никто не может победить вас", — добавляется в обращении политика.Ранее минюст Грузии информировал, что Саакашвили оскорбил персонал тюремной больницы и повредил дорогостоящее оборудование.Сразу после ареста экс-президент объявил голодовку. Адвокаты и личный врач Саакашвили утверждают, что его состояние критическое. При этом 6 ноября грузинские власти опубликовали видео, где заключенный ест и пьет соки, а также представили фотографии продуктов, которые он получил. В Тбилиси также заверили, что его состояние стабильное и он принимает медикаменты.После этого политик заявил, что действительно выпил несколько бутылок сока, потому что это входит в протокол голодовки. Однако "во избежание спекуляций" он отказался от лекарств и медицинских процедур.Политик вернулся в Грузию 1 октября после семи лет эмиграции. Его сразу же задержала полиция — он проходит по нескольким уголовным делам. В частности, его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Помимо этого, ему вменяется нелегальное пересечение границы.
https://ria.ru/20211107/saakashvili-1757976657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752795083_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_aa49cf9763e6786245a8fa75c802f8f2.jpg
Саакашвили ест в присутствии врачей вопреки заявлению о собственной голодовке
Минюст Грузии показал несколько видео, на которых Саакашвили ест в окружении врачей. Сам экс-президент ранее написал в Facebook, что «не принимает никакой еды» и продолжает голодовку. Как говорится в сообщении специальной пенитенциарной службы, экс-президент ест кашу и пьёт натуральные соки в разное время суток.
2021-11-09T02:12
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
02:12 09.11.2021 (обновлено: 02:34 09.11.2021)
Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
Саакашвили рассказал, что в тюремной больнице его избили и таскали за волосы
ТБИЛИСИ, 9 ноя — РИА Новости.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
заявил, что в тюрьме его избили и таскали за волосы. Послание Саакашвили зачитал его адвокат Ника Гварамия на брифинге.
Накануне власти Грузии
сообщили, что перевели объявившего голодовку Саакашвили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную клинику. Гварамия рассказал, что это произошло обманом — политику обещали, что его его госпитализируют в гражданскую клинику, как этого требовали адвокаты и оппозиционеры.
"Один из представителей тюрьмы сказал мне: "Птичка, мы тебя поймали" и выругал матом. Я спросил его имя и фамилию, но мне не ответили. Потом без предупреждения меня стали вытаскивать из машины, несмотря на мой категорический отказ" — сказано в письме Саакашвили.
Политик заявил, что его повалили на землю, несколько раз ударили по шее и "начали тащить за волосы".
Он пояснил, что повредил медицинский инвентарь, когда увидел, как ему собираются вколоть какой-то укол. Саакашвили отказывается от любого медицинского вмешательства в учреждении и требует встречи с личным врачом. По мнению экс-президента Грузии, цель перевода в больницу — его физическое уничтожение.
"Я не хочу допустить никаких провокаций. Я был вынужден оказать физическое сопротивление насилию, но я был здесь один, а вас много, и поэтому никто не может победить вас", — добавляется в обращении политика.
Ранее минюст Грузии информировал, что Саакашвили оскорбил персонал тюремной больницы и повредил дорогостоящее оборудование.
Сразу после ареста экс-президент объявил голодовку. Адвокаты и личный врач Саакашвили утверждают, что его состояние критическое. При этом 6 ноября грузинские власти опубликовали видео, где заключенный ест и пьет соки, а также представили фотографии продуктов, которые он получил. В Тбилиси
также заверили, что его состояние стабильное и он принимает медикаменты.
После этого политик заявил, что действительно выпил несколько бутылок сока, потому что это входит в протокол голодовки. Однако "во избежание спекуляций" он отказался от лекарств и медицинских процедур.
Политик вернулся в Грузию 1 октября после семи лет эмиграции. Его сразу же задержала полиция — он проходит по нескольким уголовным делам. В частности, его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Помимо этого, ему вменяется нелегальное пересечение границы.