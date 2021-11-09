https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758105531.html

"Аферист и симулянт". Почему "голодающего" Саакашвили нигде не ждут

"Аферист и симулянт". Почему "голодающего" Саакашвили нигде не ждут - РИА Новости, 09.11.2021

"Аферист и симулянт". Почему "голодающего" Саакашвили нигде не ждут

Михаил Саакашвили вовсе не нарушает голодовку — он принимает лишь витамины и минералы. Так объяснили его адвокаты. "Мишисты" зовут на митинги, утверждая, что их РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T08:00

2021-11-09T08:00

2021-11-09T08:12

в мире

грузия

михаил саакашвили

владимир зеленский

рустави

ираклий гарибашвили

европарламент

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Ксения Мельникова. Михаил Саакашвили вовсе не нарушает голодовку — он принимает лишь витамины и минералы. Так объяснили его адвокаты. "Мишисты" зовут на митинги, утверждая, что их лидер потерял 15 килограммов и слабеет на глазах. Власти уверены: это очередной трюк бывшего президента, который хочет устроить в Грузии новую революцию.Причастился и пообедал"Михаил Саакашвили отказался от лекарств, тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то делали в этом учреждении", — заявил после осмотра личный врач политика Николоз Кипшидзе. По его словам, на такой шаг арестованный пошел после публикации нашумевшего видеоролика.Семиминутное видео, на котором экс-президент посещает медицинский кабинет, опубликовал Минюст. Записи датируются 30 октября и 6 ноября. Пока двое сотрудников занимаются своими делами, одетый в белые брюки, темную рубашку и красную безрукавку заключенный что-то ест из небольшой банки. Потом ему достают еще одну и наливают в стакан какой-то напиток. Во второй части Саакашвили в светлых брюках и свитере в том же кабинете просматривает некие документы и ест что-то из небольшого стакана.В ведомстве пояснили: ролик опубликовали "в связи с широким общественным резонансом". "Ясно видно, что заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня", — говорится в официальном комментарии.Адвокаты утверждают: там были лишь минералы и витамины, а также соки в малых дозах и пюре. Это не нарушение голодовки, потому что "не питание".Личный врач Саакашвили жалуется на ухудшение состояния пациента. Уверяет, что у бывшего главы государства заболевание крови, при котором голодать нельзя, возникли проблемы с памятью — забывает имена друзей. "Ему трудно передвигаться по камере и разговаривать", а еще он встречался со священнослужителем, который его исповедовал и причастил. Оппозиция призывает выйти на митинги.Незадолго до публикации ролика СМИ сообщили, что Саакашвили могут перевести из тюрьмы города Рустави в больницу и кормить принудительно, "чтобы не допустить ухудшения здоровья". Речь об определенных медицинских процедурах, применяемых, когда пациент окончательно ослаб или же вовсе без сознания.Власти информацию о недомогании заключенного опровергают. Глава Минюста Рати Брегадзе отмечает, что его состояние стабильное, показатели в норме, он пьет натуральные соки и ест каши. При необходимости ему предоставят вертолет для отправки в спецбольницу."Саакашвили вовсе не голодает, а пьет по три литра лимонада в сутки. Из-за этого над ним все заключенные смеются", — уточнил премьер Ираклий Гарибашвили.Сбросил лишний весЭкс-президент прилетел в Тбилиси из Киева 1 октября, за день до первого тура муниципальных выборов. Обещал массовые акции протеста, но угодил за решетку. На родине против него возбудили 13 уголовных дел. Сейчас он отбывает шестилетний срок за "превышение служебных полномочий".Сам политик вину отрицает. Он жил на Украине с 2013-го, получил там гражданство. Руководил Одесской областью, потом бежал в Польшу из-за обвинений в организации массовых беспорядков и сговоре с олигархами. В Киев вернулся при Владимире Зеленском, возглавив исполнительный комитет реформ. Грузинские власти постоянно критиковал и активно поддерживал оппозицию.Узнав о задержании Саакашвили, некоторые депутаты Европарламента потребовали немедленно его освободить. Сам он назвал себя политическим узником и объявил голодовку. В середине октября созвали медицинский консилиум. Врачи рекомендовали усилить наблюдение за здоровьем заключенного и отправить его в тюремную или городскую больницу при ухудшении самочувствия. Оппозиция добивается перевода в частную клинику Vivamedi.Бывший глава государства обещает голодать либо до освобождения из-под стражи, либо "до конца". По его словам, он "готов умереть, чтобы осветить Грузии путь к свободе". Сторонники Саакашвили говорят, что он настроен серьезно и уже похудел на 15 килограммов.Власти в это не верят. Отвечая на вопрос журналистов об ответственности за возможную смерть Саакашвили, премьер сказал: "Человек имеет право на самоубийство, государство тут бессильно". Глава правительства не сомневается: отправляться на тот свет беглый политик не намерен. У него другие планы. "Он же аферист и профессиональный симулянт", — объяснил Гарибашвили."В Киеве его не ждут"Возвращение Саакашвили не помогло его партии на выборах. Единственное, чего он добился, — явка повысилась до 49,9 процента. Во всех крупных городах — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди и Поти — во втором туре победили кандидаты правящей "Грузинской мечты". Хотя Саакашвили предупреждал: "Каждый, кто проголосует за партию власти, выступает за мою смерть".Оппозиция результаты выборов не признает. Шестого ноября у Руставской тюрьмы состоялась акция протеста. Одному из участников стало плохо. Его госпитализировали, но в больнице он умер. В инциденте разбирается МВД.Эти манифестации ничего не изменят, считает Арчил Сихарулидзе, политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA foundation. "В стране не происходит ничего особенного. У политических элит нет новых идей. Они постоянно устраивают митинги, надеясь на смену власти. Зная, что силой это сделать не удастся, бойкотируют все, что можно", — говорит он.По его словам, "мишисты" видят в своем лидере некую идею. "Но непонятно какую. И на Западе, и в Грузии он считается авторитарным правителем. Саакашвили объявил голодовку, чтобы раззадорить общество, устроить революцию. В Грузию он прилетел, потому что ему было нечего ловить на Украине и он хотел перезагрузить политическую карьеру", — рассуждает Сихарулидзе.Саакашвили надеялся, что его экстрадируют на Украину. Но этого ждать не стоит. В Тбилиси пояснили, что Киеву он ни к чему: собственных проблем хватает.

https://ria.ru/20211106/soki-1757893664.html

https://ria.ru/20211002/mishiko-1752774831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, рустави, ираклий гарибашвили, европарламент