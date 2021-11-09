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В Ростовской области задержали бизнесмена по делу о незаконных рынках

В Ростовской области задержали бизнесмена по делу о незаконных рынках - РИА Новости, 09.11.2021

В Ростовской области задержали бизнесмена по делу о незаконных рынках

Силовики задержали бизнесмена Карима Бабаева, объявленного в международный розыск по делу о незаконных рынках в Аксайском районе Ростовской области, сообщил РИА РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:46

2021-11-09T15:46

2021-11-09T16:18

ростовская область

происшествия

ростов-на-дону

аксайский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали бизнесмена Карима Бабаева, объявленного в международный розыск по делу о незаконных рынках в Аксайском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Сегодня был задержан Карим Бабаев", - сказал собеседник агентства, уточнив, что он находился на съемной квартире в окрестностях Ростова-на-Дону.Мера пресечения ему еще не избрана. По данным источника, Бабаев является фигурантом уголовного дела о незаконных рынках в Аксайском районе.По версии следствия, в 2000 году рейдеры захватили девять муниципальных земельных участков в Аксайском районе площадью почти 35 гектаров и стоимостью около 453 миллионов рублей, организовав там оптово-розничные рынки "Атлант", "Алмаз", "Овощной" и "Строительный".Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил не менее 236 миллионов рублей, информировала пресс-служба судов региона.В апреле этого года УФСБ по области возбудило уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По подозрению в них был задержан, помимо прочих, бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко и ряд предпринимателей.Владельца аксайских рынков, которые были закрыты, Карима Бабаева тогда объявили в международный розыск.

https://ria.ru/20211108/arest-1758110004.html

https://ria.ru/20211109/moshennichestvo-1758168482.html

https://ria.ru/20211109/bykov-1758157451.html

ростовская область

ростов-на-дону

аксайский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, ростов-на-дону, аксайский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия