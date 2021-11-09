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В Ростовской области задержали бизнесмена по делу о незаконных рынках
В Ростовской области задержали бизнесмена по делу о незаконных рынках - РИА Новости, 09.11.2021
В Ростовской области задержали бизнесмена по делу о незаконных рынках
Силовики задержали бизнесмена Карима Бабаева, объявленного в международный розыск по делу о незаконных рынках в Аксайском районе Ростовской области, сообщил РИА РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:46
2021-11-09T15:46
2021-11-09T16:18
ростовская область
происшествия
ростов-на-дону
аксайский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали бизнесмена Карима Бабаева, объявленного в международный розыск по делу о незаконных рынках в Аксайском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Сегодня был задержан Карим Бабаев", - сказал собеседник агентства, уточнив, что он находился на съемной квартире в окрестностях Ростова-на-Дону.Мера пресечения ему еще не избрана. По данным источника, Бабаев является фигурантом уголовного дела о незаконных рынках в Аксайском районе.По версии следствия, в 2000 году рейдеры захватили девять муниципальных земельных участков в Аксайском районе площадью почти 35 гектаров и стоимостью около 453 миллионов рублей, организовав там оптово-розничные рынки "Атлант", "Алмаз", "Овощной" и "Строительный".Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил не менее 236 миллионов рублей, информировала пресс-служба судов региона.В апреле этого года УФСБ по области возбудило уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По подозрению в них был задержан, помимо прочих, бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко и ряд предпринимателей.Владельца аксайских рынков, которые были закрыты, Карима Бабаева тогда объявили в международный розыск.
https://ria.ru/20211108/arest-1758110004.html
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ростовская область, происшествия, ростов-на-дону, аксайский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
15:46 09.11.2021 (обновлено: 16:18 09.11.2021)
В Ростовской области задержали бизнесмена по делу о незаконных рынках
Источник: в Ростовской области задержали бизнесмена Бабаева по делу о незаконных рынках
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина.
Силовики задержали бизнесмена Карима Бабаева, объявленного в международный розыск по делу о незаконных рынках в Аксайском районе Ростовской области
, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Сегодня был задержан Карим Бабаев", - сказал собеседник агентства, уточнив, что он находился на съемной квартире в окрестностях Ростова-на-Дону
.
Мера пресечения ему еще не избрана. По данным источника, Бабаев является фигурантом уголовного дела о незаконных рынках в Аксайском районе.
По версии следствия, в 2000 году рейдеры захватили девять муниципальных земельных участков в Аксайском районе площадью почти 35 гектаров и стоимостью около 453 миллионов рублей, организовав там оптово-розничные рынки "Атлант", "Алмаз", "Овощной" и "Строительный".
Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил не менее 236 миллионов рублей, информировала пресс-служба судов региона.
В апреле этого года УФСБ по области возбудило уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По подозрению в них был задержан, помимо прочих, бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко и ряд предпринимателей.
Владельца аксайских рынков, которые были закрыты, Карима Бабаева тогда объявили в международный розыск.