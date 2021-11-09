13:54 09.11.2021 (обновлено: 13:55 09.11.2021)
В Кремле отказались комментировать голодовку американца Рида в колонии
Песков: Кремль не может комментировать голодовку американца Рида в мордовской колонии
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевОглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кремль не может комментировать историю с голодовкой американца Тревора Рида, отбывающего срок в мордовской колонии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, я не могу это прокомментировать. Вы знаете, речь идет о заключенном. Режим его пребывания обеспечивается и регулируется всем. Вот, собственно, де-факто ситуация, которая есть. Больше мне вам сказать нечего", - заявил Песков журналистам.
Сегодня УФСИН по Мордовии опровергло информацию о голодовке осужденного на 9 лет за нападение на полицейских Тревора Рида, отметив, что американец отбывает наказание "в строгом соответствии с российским законодательством", и "пищу принимает согласно распорядку дня".
Об обратном ранее сообщил адвокат Рида Сергей Никитенков.
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Как установил прошлым летом Головинский суд Москвы, бывший студент из Техаса Тревор Рид, гостивший в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП.
Согласно материалам дела, Рид был сильно пьян. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
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