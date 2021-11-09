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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/qr-kod-1758224141.html
Глава "Аэрофлота" выступил за проверку QR-кодов при посадке в самолет
Глава "Аэрофлота" выступил за проверку QR-кодов при посадке в самолет - РИА Новости, 09.11.2021
Глава "Аэрофлота" выступил за проверку QR-кодов при посадке в самолет
Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет, но не при покупке билетов. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:52
2021-11-09T16:44
распространение коронавируса
технологии
аэрофлот
здоровье - общество
михаил полубояринов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет, но не при покупке билетов.Ранее в ноябре два российских региона сообщили о планах ввести проверку QR-кодов для авиатранспорта. Власти Камчатского края с 23 ноября сделали их обязательными при посадке на авиатранспорт при рейсах внутри региона, Хабаровского края — анонсировали, что QR-коды с декабря будут требоваться в здании аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.Представитель "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") в начале ноября сообщил, что лоукостер поддерживает введение требований предъявлять QR-код при регистрации на рейс, но не при покупке билета."На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся, — это нормально. Мы с соответствующим программным обеспечением &lt;...&gt; сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки", — сказал Полубояринов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
https://ria.ru/20211109/qr-kod-1758206719.html
https://ria.ru/20211106/tatarstan-1757863037.html
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технологии, аэрофлот, здоровье - общество, михаил полубояринов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:52 09.11.2021 (обновлено: 16:44 09.11.2021)
 
Глава "Аэрофлота" выступил за проверку QR-кодов при посадке в самолет

Глава "Аэрофлота" Полубояринов поддержал идею проверять QR-коды при посадке в самолет

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет, но не при покупке билетов.
Ранее в ноябре два российских региона сообщили о планах ввести проверку QR-кодов для авиатранспорта. Власти Камчатского края с 23 ноября сделали их обязательными при посадке на авиатранспорт при рейсах внутри региона, Хабаровского края — анонсировали, что QR-коды с декабря будут требоваться в здании аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.
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"На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся, — это нормально. Мы с соответствующим программным обеспечением <...> сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки", — сказал Полубояринов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
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