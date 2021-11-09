https://ria.ru/20211109/qr-kod-1758224141.html

Глава "Аэрофлота" выступил за проверку QR-кодов при посадке в самолет

Глава "Аэрофлота" выступил за проверку QR-кодов при посадке в самолет - РИА Новости, 09.11.2021

Глава "Аэрофлота" выступил за проверку QR-кодов при посадке в самолет

Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет, но не при покупке билетов. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:52

2021-11-09T13:52

2021-11-09T16:44

распространение коронавируса

технологии

аэрофлот

здоровье - общество

михаил полубояринов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590720_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_3d98ff6b4ec017855581679dc6dc947a.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет, но не при покупке билетов.Ранее в ноябре два российских региона сообщили о планах ввести проверку QR-кодов для авиатранспорта. Власти Камчатского края с 23 ноября сделали их обязательными при посадке на авиатранспорт при рейсах внутри региона, Хабаровского края — анонсировали, что QR-коды с декабря будут требоваться в здании аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.Представитель "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") в начале ноября сообщил, что лоукостер поддерживает введение требований предъявлять QR-код при регистрации на рейс, но не при покупке билета."На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся, — это нормально. Мы с соответствующим программным обеспечением <...> сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки", — сказал Полубояринов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

https://ria.ru/20211109/qr-kod-1758206719.html

https://ria.ru/20211106/tatarstan-1757863037.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, аэрофлот, здоровье - общество, михаил полубояринов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19