https://ria.ru/20211109/putin-1758171818.html
Владимир Путин проводит совещание Совета безопасности
Владимир Путин проводит совещание Совета безопасности - РИА Новости, 09.11.2021
Владимир Путин проводит совещание Совета безопасности
Президент России Владимир Путин встречается с членами Совета безопасности. Мероприятие проводится в формате видеоконференции. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:57
2021-11-09T16:57
2021-11-09T16:57
общество
видео
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин встречается с членами Совета безопасности. Мероприятие проводится в формате видеоконференции.
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РИА Новости
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96
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LIVE: Путин проводит встречу с Советом безопасности
LIVE: Путин проводит встречу с Советом безопасности
2021-11-09T16:57
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, видео, владимир путин, россия, видео
Владимир Путин проводит совещание Совета безопасности
Президент России Владимир Путин встречается с членами Совета безопасности. Мероприятие проводится в формате видеоконференции.
2021-11-09T16:57
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PT9M54S
Владимир Путин проводит совещание Совета безопасности
Президент России Владимир Путин встречается с членами Совета безопасности. Мероприятие проводится в формате видеоконференции.