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Туризм
https://ria.ru/20211109/puteshestviya-1758262849.html
Названы самые популярные для отдыха россиян вновь открытые страны
Названы самые популярные для отдыха россиян вновь открытые страны - РИА Новости, 09.11.2021
Названы самые популярные для отдыха россиян вновь открытые страны
Наиболее популярными из вновь открытых с 9 ноября стран могут стать Таиланд, Тунис и Словения, рассказали РИА Новости представители туротрасли. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:20
2021-11-09T18:20
туризм
норвегия
тунис (страна)
новости - туризм
туризм
россия
коронавирус covid-19
багамы
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Наиболее популярными из вновь открытых с 9 ноября стран могут стать Таиланд, Тунис и Словения, рассказали РИА Новости представители туротрасли.Россия с 9 ноября возобновила авиасообщение еще с девятью государствами, в числе которых: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция. Также с этой даты будут летать чартерные рейсы в Египет."Из перечисленных стран наиболее интересны с точки зрения массового туризма Таиланд, Словения и Тунис. Последние две в зимний период востребованы для санаторно-курортного отдыха, а именно — талассотерапии", — отметили в пресс-службе Anex Tour.В приоритете у россиян будут доступные ближнемагистральные направления. "В зимний период бесспорный лидер — Египет. Также до пандемии рос интерес к отдыху в Омане. Летом устойчивым спросом будут пользоваться пляжи Туниса", — уточнили в пресс-службе "Интуриста".В компании также отмечают высокий отложенный спрос, особенно у жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока, на путешествия в Таиланд и страны Юго-Восточной Азии. "По европейским направлениям, таким как Норвегия и Швеция, въезд россиян с туристическими целями в данный момент не разрешен", — рассказали в "Интуристе".В Tez Tour согласились, что именно Таиланд является одним из самых долгожданных направлений для отдыха у россиян. "Конечно, необходимо отметить наличие определенных требований ко въезду и соблюдение одновременно двух условий: наличие сертификата о прививки от COVID-19 двухкомпонентной вакциной и отрицательного значения ПЦР-теста", — указали в турфирме.В компании также ожидают возобновления авиасообщения с Китаем и надеются, что предстоящей весной после завершения китайского Нового года и Олимпиады это произойдет.
https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html
https://ria.ru/20211109/egipet-1758078826.html
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норвегия
тунис (страна)
россия
багамы
таиланд
египет
иран
словения
нидерланды
китай
оман
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норвегия, тунис (страна), новости - туризм, туризм, россия, коронавирус covid-19, багамы, таиланд, египет, иран, словения, нидерланды, китай, оман
18:20 09.11.2021
 
Названы самые популярные для отдыха россиян вновь открытые страны

Таиланд и Тунис могут стать у россиян самыми популярными для отдыха странами

© Фото : Александр АндреевХрам Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Наиболее популярными из вновь открытых с 9 ноября стран могут стать Таиланд, Тунис и Словения, рассказали РИА Новости представители туротрасли.
Россия с 9 ноября возобновила авиасообщение еще с девятью государствами, в числе которых: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция. Также с этой даты будут летать чартерные рейсы в Египет.
"Из перечисленных стран наиболее интересны с точки зрения массового туризма Таиланд, Словения и Тунис. Последние две в зимний период востребованы для санаторно-курортного отдыха, а именно — талассотерапии", — отметили в пресс-службе Anex Tour.
В приоритете у россиян будут доступные ближнемагистральные направления. "В зимний период бесспорный лидер — Египет. Также до пандемии рос интерес к отдыху в Омане. Летом устойчивым спросом будут пользоваться пляжи Туниса", — уточнили в пресс-службе "Интуриста".
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В компании также отмечают высокий отложенный спрос, особенно у жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока, на путешествия в Таиланд и страны Юго-Восточной Азии.
"По европейским направлениям, таким как Норвегия и Швеция, въезд россиян с туристическими целями в данный момент не разрешен", — рассказали в "Интуристе".
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В Tez Tour согласились, что именно Таиланд является одним из самых долгожданных направлений для отдыха у россиян. "Конечно, необходимо отметить наличие определенных требований ко въезду и соблюдение одновременно двух условий: наличие сертификата о прививки от COVID-19 двухкомпонентной вакциной и отрицательного значения ПЦР-теста", — указали в турфирме.
В компании также ожидают возобновления авиасообщения с Китаем и надеются, что предстоящей весной после завершения китайского Нового года и Олимпиады это произойдет.
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