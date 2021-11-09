https://ria.ru/20211109/puteshestviya-1758262849.html

Названы самые популярные для отдыха россиян вновь открытые страны

Названы самые популярные для отдыха россиян вновь открытые страны - РИА Новости, 09.11.2021

Названы самые популярные для отдыха россиян вновь открытые страны

Наиболее популярными из вновь открытых с 9 ноября стран могут стать Таиланд, Тунис и Словения, рассказали РИА Новости представители туротрасли. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:20

2021-11-09T18:20

2021-11-09T18:20

туризм

норвегия

тунис (страна)

новости - туризм

туризм

россия

коронавирус covid-19

багамы

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Наиболее популярными из вновь открытых с 9 ноября стран могут стать Таиланд, Тунис и Словения, рассказали РИА Новости представители туротрасли.Россия с 9 ноября возобновила авиасообщение еще с девятью государствами, в числе которых: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция. Также с этой даты будут летать чартерные рейсы в Египет."Из перечисленных стран наиболее интересны с точки зрения массового туризма Таиланд, Словения и Тунис. Последние две в зимний период востребованы для санаторно-курортного отдыха, а именно — талассотерапии", — отметили в пресс-службе Anex Tour.В приоритете у россиян будут доступные ближнемагистральные направления. "В зимний период бесспорный лидер — Египет. Также до пандемии рос интерес к отдыху в Омане. Летом устойчивым спросом будут пользоваться пляжи Туниса", — уточнили в пресс-службе "Интуриста".В компании также отмечают высокий отложенный спрос, особенно у жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока, на путешествия в Таиланд и страны Юго-Восточной Азии. "По европейским направлениям, таким как Норвегия и Швеция, въезд россиян с туристическими целями в данный момент не разрешен", — рассказали в "Интуристе".В Tez Tour согласились, что именно Таиланд является одним из самых долгожданных направлений для отдыха у россиян. "Конечно, необходимо отметить наличие определенных требований ко въезду и соблюдение одновременно двух условий: наличие сертификата о прививки от COVID-19 двухкомпонентной вакциной и отрицательного значения ПЦР-теста", — указали в турфирме.В компании также ожидают возобновления авиасообщения с Китаем и надеются, что предстоящей весной после завершения китайского Нового года и Олимпиады это произойдет.

https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html

https://ria.ru/20211109/egipet-1758078826.html

https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html

норвегия

тунис (страна)

россия

багамы

таиланд

египет

иран

словения

нидерланды

китай

оман

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норвегия, тунис (страна), новости - туризм, туризм, россия, коронавирус covid-19, багамы, таиланд, египет, иран, словения, нидерланды, китай, оман