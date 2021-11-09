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МИД Белоруссии предостерег Польшу от провокаций в ситуации с мигрантами
МИД Белоруссии предостерег Польшу от провокаций в ситуации с мигрантами - РИА Новости, 09.11.2021
МИД Белоруссии предостерег Польшу от провокаций в ситуации с мигрантами
МИД Белоруссии заявил, что обострение миграционной ситуации на белорусско-польской границе является следствием длительного игнорирования Варшавой объективной... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:26
2021-11-09T11:26
в мире
белоруссия
минск
латвия
мид белоруссии
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что обострение миграционной ситуации на белорусско-польской границе является следствием длительного игнорирования Варшавой объективной реальности, и предостерег Польшу от провокаций в ситуации с беженцами.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы."Хотим заранее предостеречь польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против Республики Беларусь, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей, среди которых много несовершеннолетних детей и женщин", - говорится в комментарии пресс-службы на сайте МИД.Там подчеркивается, что "резкое обострение миграционной ситуации в белорусско-польском приграничье вызывает серьезную обеспокоенность за судьбы людей, стремящихся любыми путями и способами попасть в страны Европейского союза, и является прямым следствием длительного игнорирования официальной Варшавой объективной реальности, откровенно "страусиных" подходов к решению серьезных проблем"."На этом фоне крайне неуклюже выглядят несостоятельные попытки польской стороны переложить ответственность за динамично развивающуюся миграционную ситуацию на Беларусь. Мы неоднократно призывали наших соседей к предметному диалогу и конструктивному взаимодействию между профильными ведомствами по важным трансграничным вопросам, представляющим безусловный общий интерес", - говорится в комментарии.В МИД отметили, что "вольная трактовка и избирательное соблюдение прав человека стали уже фирменным стилем поборников принудительной демократизации отдельных стран и целых регионов, которая как раз и провоцирует подобные миграционные потоки". "Исходим из того, что отношение польской стороны к ищущим убежища и защиты иностранцам станет очередным тестом и лакмусовой бумажкой реальной приверженности официальной Варшавы принципам международного права, гуманизма, высоким демократическим стандартам в области защиты прав человека", - добавили в пресс-службе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211109/polsha-1758180432.html
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Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе
Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, мид белоруссии, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:26 09.11.2021
 
МИД Белоруссии предостерег Польшу от провокаций в ситуации с мигрантами

МИД Белоруссии предостерег Польшу от провокаций в ситуации с мигрантами на границе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что обострение миграционной ситуации на белорусско-польской границе является следствием длительного игнорирования Варшавой объективной реальности, и предостерег Польшу от провокаций в ситуации с беженцами.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.
"Хотим заранее предостеречь польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против Республики Беларусь, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей, среди которых много несовершеннолетних детей и женщин", - говорится в комментарии пресс-службы на сайте МИД.
Там подчеркивается, что "резкое обострение миграционной ситуации в белорусско-польском приграничье вызывает серьезную обеспокоенность за судьбы людей, стремящихся любыми путями и способами попасть в страны Европейского союза, и является прямым следствием длительного игнорирования официальной Варшавой объективной реальности, откровенно "страусиных" подходов к решению серьезных проблем".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 11:12
Премьер Польши посетил пункт пропуска на границе с Белоруссией
"На этом фоне крайне неуклюже выглядят несостоятельные попытки польской стороны переложить ответственность за динамично развивающуюся миграционную ситуацию на Беларусь. Мы неоднократно призывали наших соседей к предметному диалогу и конструктивному взаимодействию между профильными ведомствами по важным трансграничным вопросам, представляющим безусловный общий интерес", - говорится в комментарии.
В МИД отметили, что "вольная трактовка и избирательное соблюдение прав человека стали уже фирменным стилем поборников принудительной демократизации отдельных стран и целых регионов, которая как раз и провоцирует подобные миграционные потоки". "Исходим из того, что отношение польской стороны к ищущим убежища и защиты иностранцам станет очередным тестом и лакмусовой бумажкой реальной приверженности официальной Варшавы принципам международного права, гуманизма, высоким демократическим стандартам в области защиты прав человека", - добавили в пресс-службе.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 10:14
Захарова ответила на призыв Польши ввести санкции из-за мигрантов
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияМИД БелоруссииАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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