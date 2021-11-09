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Во Владимирской области подъезд к дому выложили из осколков надгробий
Во Владимирской области подъезд к дому выложили из осколков надгробий - РИА Новости, 09.11.2021
Во Владимирской области подъезд к дому выложили из осколков надгробий
Полиция Владимирской области начала проверку после публикации видео с дорогой, ведущей к дому, вымощенной с использованием элементов надгробных памятников,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:29
2021-11-09T14:29
2021-11-09T14:34
происшествия
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Полиция Владимирской области начала проверку после публикации видео с дорогой, ведущей к дому, вымощенной с использованием элементов надгробных памятников, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Видео, на которой демонстрируется подъездной путь к частному дому, появилось в социальных сетях. Дорога вымощена, в том числе, частями надгробных памятников. На некоторых кусках мощения видно изображение человека, на других - даты жизни, фрагменты фамилий."Сотрудниками полиции… выявлена видеозапись, на которой демонстрируется подъездной путь к частному домовладению, вымощенный с использованием элементов надгробных памятников. В настоящее время по фактам, изложенным в видеозаписи, ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили в УМВД.
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происшествия, владимирская область
14:29 09.11.2021 (обновлено: 14:34 09.11.2021)
Во Владимирской области подъезд к дому выложили из осколков надгробий
Владимирская полиция выяснит, кто выложил подъезд к дому из осколков надгробий
РЯЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости.
Полиция Владимирской области
начала проверку после публикации видео с дорогой, ведущей к дому, вымощенной с использованием элементов надгробных памятников, сообщили РИА Новости в УМВД по региону
.
Видео, на которой демонстрируется подъездной путь к частному дому, появилось в социальных сетях. Дорога вымощена, в том числе, частями надгробных памятников. На некоторых кусках мощения видно изображение человека, на других - даты жизни, фрагменты фамилий.
"Сотрудниками полиции… выявлена видеозапись, на которой демонстрируется подъездной путь к частному домовладению, вымощенный с использованием элементов надгробных памятников. В настоящее время по фактам, изложенным в видеозаписи, ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили в УМВД.