https://ria.ru/20211109/produkty-1758152606.html

Названы продукты-спасители от разрушительных свойств коронавируса

Врач назвала продукты, способные противостоять COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

Названы продукты-спасители от разрушительных свойств коронавируса

Животные и нерафинированные растительные жиры должны быть неотъемлемой составляющей питания человека во время пандемии коронавируса, рассказала "Российской... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T05:29

2021-11-09T05:29

2021-11-09T06:18

распространение коронавируса

общество

здоровье

маргарита королева

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Животные и нерафинированные растительные жиры должны быть неотъемлемой составляющей питания человека во время пандемии коронавируса, рассказала "Российской газете" профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева.Врач пояснила, что богатые ими продукты могут обеспечить противовоспалительную защиту. В частности, он способны противостоять распространению вируса, отметила специалист. Так, она посоветовала включить в рацион масло гхи — его следует употреблять по 1,5-2 чайные ложки в день.В первой половине дня диетолог призывает съедать кусочек сала, в течение дня — орехи и семена.Королева также порекомендовала употреблять рыбу северных морей, оливковое масло, масло проросшей пшеницы, авокадо и арганового дерева.

https://ria.ru/20210711/produkty-1740813445.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, маргарита королева, россия, коронавирус covid-19