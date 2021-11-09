Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/produkty-1758152606.html
Названы продукты-спасители от разрушительных свойств коронавируса
Врач назвала продукты, способные противостоять COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Названы продукты-спасители от разрушительных свойств коронавируса
Животные и нерафинированные растительные жиры должны быть неотъемлемой составляющей питания человека во время пандемии коронавируса, рассказала "Российской... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T05:29
2021-11-09T06:18
распространение коронавируса
общество
здоровье
маргарита королева
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151593/48/1515934811_0:0:4928:2772_1920x0_80_0_0_fdecc0a816491b8e0970161359b57b68.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Животные и нерафинированные растительные жиры должны быть неотъемлемой составляющей питания человека во время пандемии коронавируса, рассказала "Российской газете" профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева.Врач пояснила, что богатые ими продукты могут обеспечить противовоспалительную защиту. В частности, он способны противостоять распространению вируса, отметила специалист. Так, она посоветовала включить в рацион масло гхи — его следует употреблять по 1,5-2 чайные ложки в день.В первой половине дня диетолог призывает съедать кусочек сала, в течение дня — орехи и семена.Королева также порекомендовала употреблять рыбу северных морей, оливковое масло, масло проросшей пшеницы, авокадо и арганового дерева.
https://ria.ru/20210711/produkty-1740813445.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151593/48/1515934811_576:0:4928:3264_1920x0_80_0_0_d26c82e618baac9f88a5618d3683b6bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье, маргарита королева, россия, коронавирус covid-19
05:29 09.11.2021 (обновлено: 06:18 09.11.2021)
 
Врач назвала продукты, способные противостоять COVID-19

Профессор Королева: противостоять коронавирусу поможет сало, орехи, масло гхи, рыба и яйца

© Depositphotos / JulijaDMЗдоровое питание
Здоровое питание - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Depositphotos / JulijaDM
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Животные и нерафинированные растительные жиры должны быть неотъемлемой составляющей питания человека во время пандемии коронавируса, рассказала "Российской газете" профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Врач пояснила, что богатые ими продукты могут обеспечить противовоспалительную защиту. В частности, он способны противостоять распространению вируса, отметила специалист. Так, она посоветовала включить в рацион масло гхи — его следует употреблять по 1,5-2 чайные ложки в день.

"Куриное или перепелиное яйцо на завтрак — хороший источник жирорастворимых витаминов А, Д и Е, столь необходимых для иммунной защиты", — цитирует Королеву газета.

В первой половине дня диетолог призывает съедать кусочек сала, в течение дня — орехи и семена.
"Важно не жарить орехи и семена — в этом случае жиры окисляются", — отметила медик.
Королева также порекомендовала употреблять рыбу северных морей, оливковое масло, масло проросшей пшеницы, авокадо и арганового дерева.
Творог - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 15:39Распространение коронавируса
Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеМаргарита КоролеваРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:26Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы
04:20"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной боли
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
Лента новостейМолния
Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной болиРоссиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе