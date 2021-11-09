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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211109/priamure-1758217850.html
В Приамурье отопительный сезон проходит без сбоев, сообщил глава региона
В Приамурье отопительный сезон проходит без сбоев, сообщил глава региона - РИА Новости, 09.11.2021
В Приамурье отопительный сезон проходит без сбоев, сообщил глава региона
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что отопительный сезон в регионе проходит без сбоев. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:27
2021-11-09T13:27
амурская область
амурская область
жкх
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что отопительный сезон в регионе проходит без сбоев.Правительство региона уточняет, что министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов доложил Орлову на совещании, что котельные обеспечены топливом на зимний период. На складах предприятий ЖКХ 540 тысяч тонн угля, почти 6 тысяч тонн мазута, более 3 тысяч тонн дров.По данным властей, коммунальная инфраструктура области готова к сезону холодов на 99,7%.На подготовку к отопительному периоду 2021-2022 годов из областного бюджета по программе модернизации жилищно-коммунального комплекса выделено 2 миллиарда рублей, деньги распределены на первоочередной ремонт аварийных объектов.Сейчас комиссия с участием представителей заказчика, подрядчика и районных администраций производит приёмку и оформление выполненных работ по заключенным контрактам.По этой программе строится модульная котельная в селе Возжаевка Белогорского округа, устанавливаются модульные котлы на котельной села Никольское Белогорского округа и дымососы-пылеуловители на котельной Райчихинска.Орлову доложили, что есть проблемы с поставкой угля для частных потребителей в Тамбовском районе. Губернатор поручил разобраться.Исполняющий обязанности начальника государственной жилищной инспекции области Сергей Тюменцев рассказал, что специалисты отслеживают прохождение отопительного периода.Всего начала подготовки и прохождения отопительного периода проведено 147 выездных проверок, наложено штрафов на 662,5 тысячи рублей."По информации с мест, крупных проблем, требующих дополнительного вмешательства инспекции, в жилищной сфере пока не возникает. Ситуация находится на контроле инспекции", - приводятся в сообщении слова Тюменцева.
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амурская область, жкх, василий орлов (губернатор)
13:27 09.11.2021
 
В Приамурье отопительный сезон проходит без сбоев, сообщил глава региона

Глава Приамурья Орлов: отопительный сезон во всех муниципалитетах проходит без сбоев

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что отопительный сезон в регионе проходит без сбоев.
Правительство региона уточняет, что министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов доложил Орлову на совещании, что котельные обеспечены топливом на зимний период. На складах предприятий ЖКХ 540 тысяч тонн угля, почти 6 тысяч тонн мазута, более 3 тысяч тонн дров.
По данным властей, коммунальная инфраструктура области готова к сезону холодов на 99,7%.
На подготовку к отопительному периоду 2021-2022 годов из областного бюджета по программе модернизации жилищно-коммунального комплекса выделено 2 миллиарда рублей, деньги распределены на первоочередной ремонт аварийных объектов.
Сейчас комиссия с участием представителей заказчика, подрядчика и районных администраций производит приёмку и оформление выполненных работ по заключенным контрактам.
По этой программе строится модульная котельная в селе Возжаевка Белогорского округа, устанавливаются модульные котлы на котельной села Никольское Белогорского округа и дымососы-пылеуловители на котельной Райчихинска.
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Орлову доложили, что есть проблемы с поставкой угля для частных потребителей в Тамбовском районе. Губернатор поручил разобраться.

"Недопустима такая ситуация. К холодам коммунальщики подготовились своевременно – отопительный сезон во всех муниципалитетах области проходит без сбоев. Но и частный сектор должен быть в полном объёме обеспечен топливом", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.

Исполняющий обязанности начальника государственной жилищной инспекции области Сергей Тюменцев рассказал, что специалисты отслеживают прохождение отопительного периода.
Всего начала подготовки и прохождения отопительного периода проведено 147 выездных проверок, наложено штрафов на 662,5 тысячи рублей.
"По информации с мест, крупных проблем, требующих дополнительного вмешательства инспекции, в жилищной сфере пока не возникает. Ситуация находится на контроле инспекции", - приводятся в сообщении слова Тюменцева.
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Амурская областьАмурская областьЖКХВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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