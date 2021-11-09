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В Петербурге локализовали крупный пожар в строящемся складском здании

В Петербурге локализовали крупный пожар в строящемся складском здании - РИА Новости, 09.11.2021

В Петербурге локализовали крупный пожар в строящемся складском здании

Пожар в строящемся складском здании в Петербурге локализован, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:58

2021-11-09T16:58

2021-11-09T17:57

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Пожар в строящемся складском здании в Петербурге локализован, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."Пожар локализован в 16.40", - сказано в сообщении.Информация о пожаре в строящемся складском здании по адресу: Ленсоветовская дорога, дом 353 - поступила в 13.40. Пожар произошел в одноэтажном складском строящемся здании размером 100 на 200 метров на площади 2000 квадратных метров.В 15.19 ранг пожара был повышен до третьего, повышенного. На месте работает лаборатория для замера вредных веществ в воздухе. В борьбе с огнем участвуют 30 единиц техники и 110 человек.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Крупный пожар в строящемся здании в Петербурге. Видео МЧС Площадь пожара в строящемся складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о площади в 150 "квадратов". 2021-11-09T16:58 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео