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В Петербурге локализовали крупный пожар в строящемся складском здании
В Петербурге локализовали крупный пожар в строящемся складском здании - РИА Новости, 09.11.2021
В Петербурге локализовали крупный пожар в строящемся складском здании
Пожар в строящемся складском здании в Петербурге локализован, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:58
2021-11-09T16:58
2021-11-09T17:57
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Пожар в строящемся складском здании в Петербурге локализован, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."Пожар локализован в 16.40", - сказано в сообщении.Информация о пожаре в строящемся складском здании по адресу: Ленсоветовская дорога, дом 353 - поступила в 13.40. Пожар произошел в одноэтажном складском строящемся здании размером 100 на 200 метров на площади 2000 квадратных метров.В 15.19 ранг пожара был повышен до третьего, повышенного. На месте работает лаборатория для замера вредных веществ в воздухе. В борьбе с огнем участвуют 30 единиц техники и 110 человек.
санкт-петербург
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крупный пожар в строящемся здании в Петербурге. Видео МЧС
Площадь пожара в строящемся складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о площади в 150 "квадратов".
2021-11-09T16:58
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
16:58 09.11.2021 (обновлено: 17:57 09.11.2021)
В Петербурге локализовали крупный пожар в строящемся складском здании
Крупный пожар в строящемся складском здании в Петербурге локализован