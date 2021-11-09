https://ria.ru/20211109/podmoskove-1758189611.html
В Подмосковье в декабре откроют четыре новых катка для массового катания
В Подмосковье в декабре откроют четыре новых катка для массового катания - РИА Новости, 09.11.2021
В Подмосковье в декабре откроют четыре новых катка для массового катания
Четыре новых катка для массового катания откроют на территории Московской области, рассказал РИА Новости министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:40
2021-11-09T11:40
2021-11-09T11:40
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Четыре новых катка для массового катания откроют на территории Московской области, рассказал РИА Новости министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Катки для массового катания и игры в хоккей появятся на центральной площади в Домодедово, в парке Питомник Серпухова, парке Наташинские пруды Люберцах и Одинцовском парке Малевича."Открытие катков запланировано на 15 декабря. Допускается небольшая корректировка по срокам на случай дождей и теплой погоды", - сказал Хайкин.В пресс-службе добавили, что на всех катках будет предусмотрено профессиональное освещение, раздевалки, туалеты, камеры хранения, услуги по заточке коньков и павильоны с горячими напитками и питанием.
https://ria.ru/20211108/podmoskove-1758094685.html
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серпухов, московская область (подмосковье), люберцы, михаил хайкин, городское хозяйство москвы