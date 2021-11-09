https://ria.ru/20211109/pensii-1758205692.html

Пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно

Пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно - РИА Новости, 09.11.2021

Пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно

Пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно с 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:42

2021-11-09T12:42

2021-11-09T12:42

общество

пенсионный фонд рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно с 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ."Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что разработали и опубликовали такой законопроект.В настоящее время в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка обращаются с заявлением в территориальный орган ПФР, напомнили в Минтруде.

https://ria.ru/20211108/pensiya-1758116263.html

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общество, пенсионный фонд рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия