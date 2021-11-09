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Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине - РИА Новости, 09.11.2021
Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
В холодное время года, которое сопровождается резкими температурными перепадами и высокой влажностью воздуха, могу возникнуть проблемы с активацией в машине... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T03:15
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общество
авто
россия
егор васильев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В холодное время года, которое сопровождается резкими температурными перепадами и высокой влажностью воздуха, могу возникнуть проблемы с активацией в машине печки или климат-контроля, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.По его словам, обычно после запуска двигателя нужно включить режим активного обдува стекол, чтобы они быстро прогрелись.При этом он предупредил: в случае низких температур, нужно ждать, пока двигатель прогреется до рабочей температуры и только потом включать обогрев салона.Васильев посоветовал для ускоренного обогрева лобовых стекол откинуть противосолнечные козырьки, поскольку они смогут дополнительно улавливать потоки теплого воздуха
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общество, авто, россия, егор васильев
03:15 09.11.2021
 
Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине

Эксперт Васильев: зимой после запуска двигателя авто нужно включить активный обдув стекол

© Fotolia / lightpoetМужчина за рулем
Мужчина за рулем - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Fotolia / lightpoet
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В холодное время года, которое сопровождается резкими температурными перепадами и высокой влажностью воздуха, могу возникнуть проблемы с активацией в машине печки или климат-контроля, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
По его словам, обычно после запуска двигателя нужно включить режим активного обдува стекол, чтобы они быстро прогрелись.

"После того, как стекла перестанут запотевать, стоит переключиться в обычный режим работы климат-контроля. Если ваш автомобиль не оснащен продвинутой системой вентиляции, то, манипулируя с дефлекторами воздуховодов, самостоятельно перенаправляем воздушные потоки на стекла. И только после их очистки от влаги можно задуматься о комфорте в салоне", — объяснил автоэксперт.

При этом он предупредил: в случае низких температур, нужно ждать, пока двигатель прогреется до рабочей температуры и только потом включать обогрев салона.
Васильев посоветовал для ускоренного обогрева лобовых стекол откинуть противосолнечные козырьки, поскольку они смогут дополнительно улавливать потоки теплого воздуха
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ОбществоАвтоРоссияЕгор Васильев
 
 
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