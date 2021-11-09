https://ria.ru/20211109/pechka-1758146007.html

Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине

Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине - РИА Новости, 09.11.2021

Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине

В холодное время года, которое сопровождается резкими температурными перепадами и высокой влажностью воздуха, могу возникнуть проблемы с активацией в машине... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T03:15

2021-11-09T03:15

2021-11-09T03:15

общество

авто

россия

егор васильев

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В холодное время года, которое сопровождается резкими температурными перепадами и высокой влажностью воздуха, могу возникнуть проблемы с активацией в машине печки или климат-контроля, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.По его словам, обычно после запуска двигателя нужно включить режим активного обдува стекол, чтобы они быстро прогрелись.При этом он предупредил: в случае низких температур, нужно ждать, пока двигатель прогреется до рабочей температуры и только потом включать обогрев салона.Васильев посоветовал для ускоренного обогрева лобовых стекол откинуть противосолнечные козырьки, поскольку они смогут дополнительно улавливать потоки теплого воздуха

https://ria.ru/20211102/shiny-1757304358.html

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2021

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общество, авто, россия, егор васильев