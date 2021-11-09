https://ria.ru/20211109/onlayn-kanal-1758204283.html

В России заработал новый онлайн-канал связи малого бизнеса с государством

В России заработал новый онлайн-канал связи малого бизнеса с государством - РИА Новости, 09.11.2021

В России заработал новый онлайн-канал связи малого бизнеса с государством

Новый онлайн-канал связи малого бизнеса с государством "Сервис 360°" начал работать на сайте Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:45

2021-11-09T12:45

2021-11-09T13:47

новости компаний - экономика

корпорация мсп

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новый онлайн-канал связи малого бизнеса с государством "Сервис 360°" начал работать на сайте Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Через этот канал предприниматели могут сообщить о возникших сложностях ведения бизнеса: проблемах в связи с COVID-ограничениями, трудностях при проведении торгов, о вопросах по проверкам контролирующих органов. Также в "Сервис 360°" можно обратиться по вопросам получения мер господдержки предпринимательства и поделиться мнением о работе институтов развития.В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что каждое обращение, поступающее на новый сервис, будет в обязательном порядке проверяться. При этом срок рассмотрения обращений составит не более 15 рабочих дней.Сейчас "Сервис 360°" включает в себя восемь тематических разделов, в каждом из которых можно оставить обращение по поводу конкретной проблемы. По словам Исаевича, количество тем для обратной связи будет увеличиваться, "исходя из запроса предпринимателей и ситуации".В сообщении отмечается, что "Сервис 360°" создан на базе "зеркального реестра проверок", разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина в целях получения от бизнеса информации о нарушении их прав при проведении проверок.Ранее "зеркальным реестром проверок" воспользовались 211 тысяч предпринимателей. Больше всего информация поступило от представителей малого бизнеса из Волгоградской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Москвы и Тюменской области. Чаще всего бизнес реагировал на проверки органов Роспотребнадзора, МЧС, Роструда, Россельхознадзора и Ростехнадзора, уточнили в пресс-службе Корпорации МСП.

https://ria.ru/20210903/mekhanizm-1748546633.html

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новости компаний - экономика, корпорация мсп