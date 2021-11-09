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В России заработал новый онлайн-канал связи малого бизнеса с государством
В России заработал новый онлайн-канал связи малого бизнеса с государством - РИА Новости, 09.11.2021
В России заработал новый онлайн-канал связи малого бизнеса с государством
Новый онлайн-канал связи малого бизнеса с государством "Сервис 360°" начал работать на сайте Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:45
2021-11-09T13:47
новости компаний - экономика
корпорация мсп
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новый онлайн-канал связи малого бизнеса с государством "Сервис 360°" начал работать на сайте Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Через этот канал предприниматели могут сообщить о возникших сложностях ведения бизнеса: проблемах в связи с COVID-ограничениями, трудностях при проведении торгов, о вопросах по проверкам контролирующих органов. Также в "Сервис 360°" можно обратиться по вопросам получения мер господдержки предпринимательства и поделиться мнением о работе институтов развития.В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что каждое обращение, поступающее на новый сервис, будет в обязательном порядке проверяться. При этом срок рассмотрения обращений составит не более 15 рабочих дней.Сейчас "Сервис 360°" включает в себя восемь тематических разделов, в каждом из которых можно оставить обращение по поводу конкретной проблемы. По словам Исаевича, количество тем для обратной связи будет увеличиваться, "исходя из запроса предпринимателей и ситуации".В сообщении отмечается, что "Сервис 360°" создан на базе "зеркального реестра проверок", разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина в целях получения от бизнеса информации о нарушении их прав при проведении проверок.Ранее "зеркальным реестром проверок" воспользовались 211 тысяч предпринимателей. Больше всего информация поступило от представителей малого бизнеса из Волгоградской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Москвы и Тюменской области. Чаще всего бизнес реагировал на проверки органов Роспотребнадзора, МЧС, Роструда, Россельхознадзора и Ростехнадзора, уточнили в пресс-службе Корпорации МСП.
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новости компаний - экономика, корпорация мсп
12:45 09.11.2021 (обновлено: 13:47 09.11.2021)
 

В России заработал новый онлайн-канал связи малого бизнеса с государством

© предоставлено Корпорацией МСПБаннер онлайн-канала "Сервис 360°" на сайте Корпорации МСП
Баннер онлайн-канала Сервис 360° на сайте Корпорации МСП
© предоставлено Корпорацией МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новый онлайн-канал связи малого бизнеса с государством "Сервис 360°" начал работать на сайте Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.
Через этот канал предприниматели могут сообщить о возникших сложностях ведения бизнеса: проблемах в связи с COVID-ограничениями, трудностях при проведении торгов, о вопросах по проверкам контролирующих органов. Также в "Сервис 360°" можно обратиться по вопросам получения мер господдержки предпринимательства и поделиться мнением о работе институтов развития.
"У нас действуют различные каналы сбора обратной связи от предпринимателей. В регионах открыты горячие линии центров "Мой бизнес". В прошлом году в период длительных ограничений сотрудниками центров был обработан миллион обращений предпринимателей. Новый канал сбора обратной связи дополнит существующие", - сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, которую цитирует пресс-служба Минэка.
В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что каждое обращение, поступающее на новый сервис, будет в обязательном порядке проверяться. При этом срок рассмотрения обращений составит не более 15 рабочих дней.
"При необходимости к решению проблем подключатся представители профильных министерств и ведомств, контрольно-надзорные органы, региональные власти. Мы будем контролировать как в целом работает инфраструктура поддержки и как оказывается помощь конкретным предпринимателям. Отдельно мы сфокусируемся на инфраструктуре поддержки и МФО (микрофинансовых организаций – ред.). Наша задача - создать механизмы и выработать стандарты оказания услуг и помощи предпринимателям", - отметил Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Сейчас "Сервис 360°" включает в себя восемь тематических разделов, в каждом из которых можно оставить обращение по поводу конкретной проблемы. По словам Исаевича, количество тем для обратной связи будет увеличиваться, "исходя из запроса предпринимателей и ситуации".
В сообщении отмечается, что "Сервис 360°" создан на базе "зеркального реестра проверок", разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина в целях получения от бизнеса информации о нарушении их прав при проведении проверок.
Ранее "зеркальным реестром проверок" воспользовались 211 тысяч предпринимателей. Больше всего информация поступило от представителей малого бизнеса из Волгоградской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Москвы и Тюменской области. Чаще всего бизнес реагировал на проверки органов Роспотребнадзора, МЧС, Роструда, Россельхознадзора и Ростехнадзора, уточнили в пресс-службе Корпорации МСП.
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