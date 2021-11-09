https://ria.ru/20211109/omsk-1758249923.html

В Омске по нацпроектам будут ремонтировать дворы и дороги

В Омске по нацпроектам будут ремонтировать дворы и дороги - РИА Новости, 09.11.2021

В Омске по нацпроектам будут ремонтировать дворы и дороги

Губернатор Омской области Александр Бурков поручил властям Омска в 2022 году при реализации нацпроектов уделить особое внимание обустройству дворов и ремонту... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:46

2021-11-09T15:46

2021-11-09T15:46

омская область

общество

омск

омская область

александр бурков

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ОМСК, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил властям Омска в 2022 году при реализации нацпроектов уделить особое внимание обустройству дворов и ремонту внутриквартальных дорог, сообщает во вторник облправительство."Считаю, что нужно комплексно подходить к территориям, где располагаются многоквартирные дома. Есть микрорайоны, где уже десятилетиями не проводились ремонты, где разрушены тротуары и межквартальные дороги. Задача мною поставлена перед администрацией города – в следующем году обратить внимание на внутриквартальные и межквартальные дороги, на дворовые территории", – сказал Бурков во время посещения объектов Октябрьского округа Омска.Глава региона констатировал, что национальные проекты оказывают свое положительное влияние: появляются новые зоны отдыха, дороги, тротуары, переходы. Он также отметил важность реализации всех нацпроектов качественно и в срок с обязательным учетом мнения жителей.В ходе объезда глава региона посетил сквер "Рубиновая мечта", где в этом году был выполнен первый этап благоустройства. За благоустройство этого участка голосовали горожане. В следующем году благоустройство сквера продолжится. Еще один объект, благоустроенный в Октябрьском округе в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" - Восточная роща.Также на примере улицы 5-я Кордная глава региона оценил реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На дороге протяженностью почти 3 километра заменили асфальтобетонное покрытие, бордюры, нанесли разметку. Кроме того, обустроено 11 остановок общественного транспорта, а также 238 дорожных знаков и 11 километров тротуаров."Жители микрорайона обращались к нам, и мы сделали в комплексе сразу три дороги: Промышленная, Индустриальная, 5-я Кордная. Здесь сделаны тротуары, установлены знаки, полностью отремонтирована дорога. В целом в Омске в этом году мы закончили ремонт 29 дорог общей протяженностью 25 километров и завершили строительство двух новых дорог. Общая сумма затрат – в размере 970 миллионов рублей", - сказал Бурков.

https://ria.ru/20211109/otel-1758229788.html

https://ria.ru/20211108/dostoevskiy-1758066115.html

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общество, омск, омская область, александр бурков